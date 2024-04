C’est officiel : la série Xiaomi Mi 10 fête ses 4 ans et teste déjà HyperOS

Xiaomi ne veut pas abandonner aucun de ses centaines de smartphones, donc le nouveau firmware HyperOS continue ses tests maintenant avec les plus anciens

Il s’agit du Xiaomi Mi 10 5G, fleuron de la marque Haidian en 2020

Xiaomi ne veut pas abandonner sans HyperOS pratiquement aucun de ses smartphones, car la pénétration et la part de marché de son fork Android dépendent précisément du nombre croissant de smartphones utilisant le système, soutenant ainsi sa croissance. Ainsi, les choses sérieuses commencent, la liste des smartphones Xiaomi, Redmi et POCO qui reçoivent des mises à jour ne cesse de s’allonger jour après jour, confirmant maintenant ce qui était un secret de polichinelle.

La quasi-totalité des navires amiraux nés à Haidian seront mis à jour, qu’ils semblent anciens ou non, et les vaisseaux amiraux de 2020, la série Xiaomi Mi 10, confirment maintenant en Chine qu’ils recevront également le nouveau firmware de Xiaomi qui les libère, du moins en partie, des services de Google.

Les informations sont très fiables, car toutes ces informations ont récemment été publiées par nos collègues de GizChina en suivant les traces d’ITHome, nous confirmant que Xiaomi teste déjà en interne la version d’HyperOS qui arrivera sur les Xiaomi Mi 10 dans les prochaines semaines, avec leur puce Qualcomm Snapdragon 865 obsolète fonctionnant sans problème majeur.

Il s’agit comme vous le verrez de la version 1.0.3.0.TJACNXM encore en phase bêta, qui intègre évidemment toutes les nouveautés d’HyperOS ainsi qu’une série d’optimisations que les utilisateurs de ces appareils, qui sont déjà un peu plus vieux, apprécieront sans aucun doute. Ces appareils ont un peu plus de 4 ans sur les marchés.

Pour l’instant, il s’agit d’un test interne, il faudra donc encore attendre quelques semaines ou quelques mois, mais au moins cette version 1.0.3.0.TJACNXM d’HyperOS confirme que les « Xiaomi Mi 10 Series » recevront le nouveau firmware du géant de Haidian.

Le package d’installation pèse 4,1 Go, ce qui démontre qu’il s’agit d’une mise à jour majeure et offre aux utilisateurs une révision très significative de ce que MIUI leur offrait, car ces terminaux étaient restés bloqués sur la version 14 de MIUI avec la base Android 13.

Quoi qu’il en soit, l’objectif principal de Xiaomi est d’amener sa plateforme propriétaire à un maximum d’appareils possible, afin d’offrir ses services à une base d’utilisateurs très importante. De plus, l’idée n’est pas tant d’offrir de nouvelles options, mais d’améliorer les performances générales et de donner une deuxième vie à des appareils qui, avec un peu plus de 4 ans, peuvent encore avoir un bon parcours.

Les tests internes prendront néanmoins beaucoup de temps pour obtenir une version stable à cent pour cent, donc ne vous attendez pas à ce qu’HyperOS soit disponible sur les Xiaomi Mi 10 Series avant le second semestre de cette année scolaire 2024… Il faudra être un peu plus patient !