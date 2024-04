Le prochain smartphone pliable de Google s’appellerait Pixel 9 Pro Fold

Le Google Pixel 9 Pro Fold sera le prochain smartphone pliable de Google, selon les dernières rumeurs

Le design du Google Pixel 9 Pro Fold, selon les dernières indications

La nouvelle famille de smartphones Pixel de Google s’améliore de plus en plus. Quelques semaines après avoir découvert qu’il existera finalement trois modèles de la série Pixel 9, avec deux variantes différentes du modèle « Pro », il a maintenant été révélé que le prochain smartphone pliable de Google serait également lancé comme partie de la famille Pixel 9.

En effet, les dernières indications suggèrent que le modèle jusqu’à présent connu sous le nom de Pixel Fold 2 sera finalement lancé sous le nom de Pixel 9 Pro Fold, devenant ainsi le quatrième modèle de la famille Pixel 9.

Deuxième nom pour le deuxième smartphone pliable de Google

D’après les informations actuellement connues, nous savons que Google prépare le lancement de quatre modèles différents de la série Pixel 9 : les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL que nous connaissions déjà grâce aux fuites précédentes, et le nouvel Pixel 9 Pro Fold.

Ce Pixel 9 Pro Fold sera le successeur du Google Pixel Fold original, lancé l’année dernière de manière exclusive dans certaines régions du monde.

compte tenu du changement de nom, tout indique que Google a l’intention de traiter son nouveau modèle pliable comme un véritable flagship, avec tout ce qu’il faut pour pouvoir faire partie de la famille Pixel 9 Pro.

Pour l’instant, on sait que ce dispositif aura un design complètement renouvelé, abandonnant l’une des caractéristiques esthétiques les plus distinctives de la famille Pixel, à savoir la « Camera Bar », au profit d’un module de caméras avec un format un peu plus conventionnel.

De plus, il est prévu que Google maintienne son idée de fabriquer le smartphone pliable le plus fin du marché, tout en dotant l’appareil de spécifications haut de gamme, y compris un processeur Google Tensor G4 de dernière génération et un système de caméras du niveau attendu d’un Pixel « Pro », avec un téléobjectif de type périscope inclus parmi ses trois caméras arrière.