WhatsApp se met à jour avec une fonction des plus utiles : les filtres arrivent

Les filtres de discussion arrivent sur WhatsApp : voici comment cette nouvelle mise à jour améliorera la gestion des conversations

WhatsApp intègre l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Sur le blog officiel de l’application de messagerie, il est indiqué que les filtres de discussion débarquent sur WhatsApp. Oui, cette nouveauté annoncée par WhatsApp permettra de maintenir l’ordre dans l’interface de l’application.

Parfois, trouver un message spécifique peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est là que les filtres de discussion entrent en jeu. Ces filtres nous permettent de rechercher et d’accéder à nos messages de manière plus rapide et efficace. Voyons en détail comment fonctionnera cette nouvelle fonctionnalité récemment lancée par WhatsApp.

Comment fonctionnent les filtres de discussion sur WhatsApp

Les filtres de discussion ont été conçus en pensant au confort de l’utilisateur. Ils se trouvent en haut de l’interface de WhatsApp, qui est maintenant vide en raison de la dernière mise à jour stable de l’application. WhatsApp a intégré uniquement trois filtres :

Tous : les conversations individuelles et les groupes seront regroupés dans ce filtre.

: les conversations individuelles et les groupes seront regroupés dans ce filtre. Non lus : si vous avez de nombreux chats et que vous souhaitez simplement voir ceux que vous n’avez pas encore lus, les filtres vous le permettront. Cela est particulièrement utile lorsque nous sommes occupés et que nous voulons rapidement nous mettre à jour.

: si vous avez de nombreux chats et que vous souhaitez simplement voir ceux que vous n’avez pas encore lus, les filtres vous le permettront. Cela est particulièrement utile lorsque nous sommes occupés et que nous voulons rapidement nous mettre à jour. Groupes : tous les groupes se trouveront dans ce filtre. WhatsApp indique que les utilisateurs demandent ce filtre en particulier depuis plusieurs mises à jour. Les communautés WhatsApp auxquelles vous appartenez seront également présentes dans ce filtre.

Un autre avantage clé des filtres de discussion est qu’ils nous aident à maintenir notre vie privée. En accédant directement aux discussions qui nous intéressent, nous évitons que d’autres personnes voient nos messages personnels. Cela est particulièrement utile lorsque nous sommes dans des lieux publics ou lorsque nous partageons notre appareil avec d’autres personnes.

C’est tout, bien que WhatsApp indique qu’elle améliorera cette fonctionnalité au cours des prochaines semaines. Il est fort probable qu’il y ait de nouveaux filtres intégrés ou que leur disposition change, ce qui est formidable pour voir comment la société écoute ses utilisateurs et ajoute des nouveautés intéressantes.

Les filtres de discussion pour WhatsApp ont été lancés aujourd’hui, le 16 avril, mais ils seront disponibles au cours des prochaines semaines. Il est probable que vous deviez mettre à jour votre appareil mobile pour qu’ils apparaissent dans l’interface de WhatsApp, il est donc recommandé de toujours maintenir l’application à jour et de vérifier régulièrement si une nouvelle version a été publiée sur le Play Store ou l’App Store.