Les meilleures apps pour trouver des bars et restaurants près de la Feria de Abril de Séville sur Xiaomi

Une des parties les plus importantes de la Feria de abril est la gastronomie. Et étant donné que Séville, et donc l’Andalousie, offre une variété de plats et de tapas locaux absolue, avec un mélange d’éléments espagnols et arabes. Mais vous pourriez aussi avoir envie de japonais, italien, mexicain, brunch… Trouvez ce que vous voulez manger avec ces applications sur votre téléphone portable.

Car, étant donné que Séville est une foire d’intérêt touristique international, elle attire trois fois plus de visiteurs cette semaine. Il est donc aussi difficile de trouver un taxi que de trouver un endroit où manger si vous ne voulez pas le faire sur le terrain de la foire elle-même. Alors préparez votre Xiaomi avec ces applications, au cas où.

Applications pour manger à la Feria de Abril à Séville

TheFork – Réservez des restaurants





La première est essentiellement une application que vous devez avoir installée, car l’application TheFork est la plus utilisée et la mieux notée en France. TheFork est un guide de restaurants qui vous permet de réserver une table à travers elle dans tous les pays où elle opère, ce qui est idéal pour les étrangers venant à la feria. Elle dispose également d’un moteur de recherche de restaurants par type de cuisine, prix, avis, etc., avec une fiche détaillée de chaque lieu, possibilité de réserver une table gratuitement et des promotions allant jusqu’à 50%.

OpenTable





Une application multifonctionnelle, avec OpenTable, vous pouvez trouver des endroits en fonction de ce que vous voulez manger, découvrir de nouvelles expériences gastronomiques, réserver une table ou commander à emporter. Elle propose une option de messagerie directe si vous souhaitez contacter l’un des restaurants, ainsi que la possibilité de consulter les menus.

Yelp





Une application de restauration axée sur les éléments des médias sociaux, Yelp sert à trouver des bars, des restaurants, des cafés, des salons de thé, à réserver une table et à faire livrer des repas à domicile. Et compte tenu de la participation de ses utilisateurs, elle permet également de voir la qualité des endroits à travers les références et les photos téléchargées par d’autres utilisateurs. Très complète, sans aucun doute.

TripAdvisor





Bien que vous utilisiez normalement TripAdvisor pour chercher des hôtels, son moteur puissant et sa base de données peuvent également être utilisés pour trouver des restaurants et des bars dans la région – ainsi que des pâtisseries, des boulangeries, des salons de thé, etc. Et, tout comme pour les hôtels, les avis des autres utilisateurs vous diront si l’endroit est bon ou s’il vaut mieux l’éviter.

Google Maps





Vous utilisez normalement Google Maps pour chercher comment vous rendre à la feria plutôt que pour autre chose, n’est-ce pas ? Eh bien non, car étant donné que c’est la plus grande base de données disponible, celle de Google, Maps offre de nombreux autres services en plus des directions de base. Et trouver n’importe quel type de restaurant à Séville en réalité partie. Alors ouvrez son application et cherchez, vous serez sûrement surpris.