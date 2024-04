Motorola edge 50 ultra: voici le nouveau haut de gamme avec Snapdragon 8s Gen 3 et des caméras qui feront parler de elles

Le haut de gamme de 2024 a un nouveau membre : le motorola edge 50 ultra vient d’arriver avec un matériel signé Qualcomm et une caméra qui promet des résultats exceptionnels

Le motorola edge 50 ultra est le nouveau haut de gamme qui débarque en 2024 pour concurrencer les propositions de Samsung ou Google.

Les rumeurs sont terminées, le motorola edge 50 ultra est officiel. Motorola vient de présenter cet appareil aux côtés de ses deux frères : le motorola edge 50 pro et le motorola edge 50 fusion. Les trois appareils arrivent sur le marché pour concurrencer, dans leurs gammes respectives, les propositions de sociétés telles que Samsung. Pour se démarquer, Motorola a décidé de continuer avec le sceau d’identité marqué par l’utilisation des couleurs Pantone à l’arrière de tous les appareils.

Mais le design n’est pas le seul aspect dans lequel Motorola veut se démarquer, dans le cas du modèle edge 50 ultra, son intérieur dispose du dernier matériel. L’entreprise parie sur Qualcomm pour donner vie à cet appareil, accompagné d’une batterie de grande capacité et d’une charge rapide qui promet d’avoir l’appareil prêt en quelques minutes et tout cela avec un aspect photographique qui fera parler de lui. Voyons en détail tout ce que le motorola edge 50 ultra a à offrir.

Motorola edge 50 ultra: voici le nouveau haut de gamme qui veut mettre Samsung à sa place

En termes de design, nous trouvons un avant composé d’un écran de 6,7 pouces avec la technologie LPTS P-OLED et une résolution de 2.712 x 1.222 pixels. Le taux de rafraîchissement de ce panneau est de 144 Hz et atteint les 2.500 nits de luminosité maximale, en plus il est compatible avec le HDR10+.

Dans cet écran se cache un appareil photo frontal de 50 mégapixels avec une focale de f/1.9 et une mise au point automatique. De plus, le lecteur d’empreintes se trouve sous l’écran dans la zone inférieure à une hauteur qui sera confortable pour tous les utilisateurs.

En passant à l’intérieur du motorola edge 50 ultra, on trouve le Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 accompagné de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi que 512 Go ou 1 To de stockage. L’autonomie est assurée par une batterie de 4.500 mAh compatible avec une charge rapide de 125 W par câble, 50 W de charge rapide sans fil et 10 W de charge rapide sans fil réversible.

La section des caméras se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une focale de f/1.6 et une taille de 1/1.3 pouces, stabilisée de manière optique. Le deuxième capteur est un ultra grand angle de 50 mégapixels avec une focale de f/2.0 et une amplitude de 122 degrés.

Le troisième et dernier capteur est un téléobjectif de 64 mégapixels avec une focale de f/2.4 qui offre jusqu’à trois zooms optiques. Il est clair que Motorola veut marquer une avant et une après dans la section photographique de ses appareils, bien qu’il faille attendre de tester l’équipement pour vérifier si cela se traduit par une meilleure expérience.

Prix et disponibilité du motorola edge 50 ultra

Le nouveau motorola edge 50 ultra sera disponible en France aux côtés de ses frères. De plus, ils ont annoncé le lancement des moto bus et moto buds+. En ce qui concerne le prix, cela dépendra de la quantité de RAM et de stockage choisie, le modèle de 12 et 512 Go est étiqueté à 999 euros et celui de 16 Go et 1 To est encore à déterminer.