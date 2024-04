4 utilisations géniales pour une prise intelligente comme le Xiaomi Smart Plug

Chaque année, l’utilisation des prises intelligentes est de plus en plus répandue parmi la population. La plupart d’entre nous utilisons ce type de gadgets pour pouvoir allumer ou éteindre n’importe quel appareil à distance et directement depuis notre téléphone portable, mais certains modèles comme le Xiaomi Smart Plug 2 en version Wi-Fi vont bien plus loin et nous offrent d’autres options intéressantes.

Dans ce post, nous vous présentons les quatre meilleures utilisations que vous pouvez faire de ce dispositif qui vous permettront de le contrôler avec votre voix jusqu’à économiser de l’argent sur votre facture d’électricité, des outils extrêmement pratiques que tous les utilisateurs n’utilisent pas forcément au quotidien.

Programmez une minuterie automatique au cas où vous oublieriez d’éteindre un appareil électroménager

Que ce soit pour économiser de l’énergie ou parce que vous avez tendance à oublier d’éteindre vos appareils électroménagers, le Xiaomi Smart Plug 2 et de nombreux autres prises intelligentes vous permettent de programmer une minuterie depuis leurs applications, ce qui est extrêmement pratique car vous pouvez complètement oublier de le faire vous-même.

Dans le cas du modèle Xiaomi, depuis l’application Mi Home, vous pouvez définir combien de temps il doit s’écouler avant que la prise ne s’éteigne automatiquement et, une fois ce délai écoulé, vous n’aurez pas besoin de vous déplacer pour éteindre votre bouilloire, cafetière ou le gadget que vous avez connecté à la prise.

Contrôlez la consommation énergétique de tous vos appareils

Sans aucun doute, la fonction phare de ce type de prises intelligentes est la possibilité de contrôler la consommation électrique de n’importe quel appareil directement depuis notre téléphone portable. Encore une fois, l’application Mi Home nous génère un rapport complet avec des informations très utiles sur notre consommation, et nous pouvons calculer le coût de n’importe quel produit dans le creux de notre main.

Depuis celle-ci, nous pourrons visualiser la consommation énergétique que nous avons réalisée dans la journée, la consommation totale du mois et même déployer un tableau complet indiquant notre consommation jour par jour pour un meilleur contrôle. Avec ces informations, nous aurons une connaissance complète en fonction du prix de l’électricité, de sorte que notre facture à la fin du mois ne pourra pas nous tromper.

Évitez les pannes de tout appareil connecté à la prise intelligente

Vous pourrez non seulement contrôler à distance n’importe quel appareil électronique depuis votre téléphone portable grâce à cette prise, mais vous pourrez également savoir s’il fonctionne correctement ou non. Le Xiaomi Smart Plug 2 dispose d’un système appelé « Indication d’état anormal » qui nous informe des éventuelles surchauffes et surintensités de ce qui est connecté, ce qui est extrêmement pratique.





Dans le cas où la limite de puissance que le produit peut recevoir serait dépassée, l’application Mi Home nous enverra une notification pour que nous puissions résoudre le problème au plus vite et débrancher l’appareil. Ainsi, nous pourrons éviter les incendies ou même rendre le gadget que nous avons connecté inutilisable pour toujours.

Le contrôle vocal grâce à Google, le confort dont nous avons besoin

Tout ce qui précède est génial, mais s’il y a quelque chose qui va vous faciliter la vie avec ce type de produits, c’est leur compatibilité avec Google Assistant. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez interagir avec la prise à distance sans même avoir à ouvrir l’application, et si vous avez déjà une maison connectée basée sur cet assistant, l’intégration est totale.





Grâce à cela, vous pourrez allumer des lampes, des appareils électroménagers et presque tout autre dispositif simplement en prononçant la commande « Ok Google » et en configurant chaque prise individuellement. Ainsi, vous pourrez rentrer chez vous, invoquer l’assistant et disposer de n’importe quel gadget à distance sans avoir à fournir le moindre effort.