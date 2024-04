Tant l’iPhone 16 Pro que l’iPhone 16 Pro Max auront 256 Go de stockage de base.

Selon une nouvelle rumeur très plausible, les deux iPhone 16 Pro auront la même capacité de stockage de base : 256 Go

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront présentés en septembre avec de nombreuses nouveautés

L’une des nouveautés de l’iPhone 15 Pro Max par rapport à l’iPhone 15 Pro était que le modèle de 6,7 pouces était livré avec une capacité de stockage de base de 256 Go, tandis que le Pro était livré avec une capacité de stockage de 128 Go. Une nouvelle rumeur affirme que cela changera dans la prochaine génération, car les deux iPhone 16 Pro auront une capacité de stockage de base de 256 Go.

Comme l’indique LeaksApplePro sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Apple envisage la possibilité que les deux iPhone 16 Pro, à la fois le modèle de 6,1 pouces et le modèle de 6,7 pouces, aient une capacité de stockage de 256 Go tout en maintenant le prix de départ de l’iPhone 16 Pro.

Une rumeur douteuse mais logique

LeaksApplePro a réussi quelques prédictions dans le passé. Cependant, elles étaient assez évidentes, c’est pourquoi il a un historique, pour ainsi dire. Cependant, il en a également raté beaucoup d’autres, c’est pourquoi cette rumeur est douteuse même si elle a du sens.

Apple could be considering launching the iPhone 16 Pro with a 256GB base storage.https://t.co/szT5ulvaNv — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 15 avril 2024

Il serait logique que les deux modèles d’iPhone 16 Pro aient une capacité de stockage de base de 256 Go, car c’est généralement ainsi que fait l’entreprise. D’abord sur un modèle, puis sur les deux. Il en ira de même avec le téléobjectif 5x, qui devrait arriver sur l’iPhone 16 Pro.

Il reste encore beaucoup de temps avant que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro ne soient présentés, cependant, nous connaissons déjà de nombreuses fonctionnalités que ces appareils auraient, comme les suivantes:

Des écrans de 6,1 et 6,7 pouces sur les modèles Pro avec des améliorations d’écran grâce à une nouvelle technologie OLED.

L’arrivée de la caméra prismatique sur le modèle de 6,3 pouces.

Les processeurs A18 et A18 Pro, ce dernier étant axé sur l’IA.

Les bordures les plus fines de l’histoire.

Des capacités de batterie améliorées sur tous les modèles sauf le Plus.

Des améliorations de batterie grâce à une nouvelle technologie.

Un bouton de capture dédié à la photographie.

Nouveau design vertical des lentilles de la caméra arrière.

À tout cela s’ajouteraient les améliorations générales de l’appareil photo et le nouveau stockage sur les iPhone 16 Pro de 6,3 pouces. Il serait logique que les deux modèles Pro aient la même capacité de stockage de base, car le système photo des deux appareils sera très similaire.