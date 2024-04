Préparer une course de 10K en trois mois ? La galaxie de l’écosystème l’a rendu possible

Le téléphone portable Galaxy S24 Ultra, la montre Galaxy Watch6 et les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro ont été mes meilleurs alliés pour relever le défi de Samsung Go

Le Samsung Galaxy Watch6 et le Galaxy S24 Ultra, les deux appareils de la société qui m’ont aidé à mesurer ma santé et mon entraînement

L’année dernière, Samsung m’a invité à participer au défi #SamsungGo, un programme qui prépare les journalistes du secteur technologique à un objectif : participer à une course populaire à Madrid. Malheureusement, à ce moment-là, je ne me sentais pas assez motivée pour y faire face, car malgré mes séances de sport occasionnelles (vous savez, un peu d’elliptique, un autre jour de la zumba ou du spinning… et deux semaines sans retourner à la salle de sport), je ne courais pas réellement depuis le lycée et je pensais que je serais incapable d’y arriver.

Heureusement, Samsung m’a proposé à nouveau le défi #SamsungGo, et cette fois je ne l’ai pas laissé passer. Avec un peu de peur, mais surtout avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation, j’ai commencé il y a presque trois mois ma préparation avec l’aide du club de coureurs AD Mapoma, qui dispose d’une équipe formidable. Avec une mention spéciale à Blas, l’entraîneur (et coach de motivation, souvent à parts égales) qui a élaboré chaque mois des plans adaptés à chaque membre de l’équipe, en plus de nous donner des conseils et des cours en présentiel sur la force, l’endurance et la technique de course.

Voici mon expérience avec Samsung Go : un téléphone portable, une montre et des écouteurs qui ont changé mes habitudes de santé et m’ont fait devenir fan de la course à pied

Cependant, si nous avons eu un compagnon indispensable pour relever la course qui aura lieu le 28 avril prochain, c’est l’écosystème Galaxy fourni par Samsung : un téléphone portable Galaxy S24 Ultra, une montre connectée Galaxy Watch6 et des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro ont été notre grand support. Ces appareils, en plus d’être à la pointe en termes de design et de spécifications technologiques, sont également très axés sur le contrôle de la santé des utilisateurs.

Malgré la multitude de dispositifs portables disponibles aujourd’hui, lancés par des centaines de marques différentes, il n’est pas si facile de trouver un appareil qui offre des mesures avec une précision millimétrique et qui soit également confortable à porter et facile à utiliser. C’est pourquoi la surprise avec la Galaxy Watch6 de Samsung a été d’autant plus grande. Pour commencer, j’ai les poignets assez fins, et il est assez difficile pour moi de trouver une smartwatch avec laquelle je ne ressens pas que je porte un rocher incrusté dans le poignet, qui ne me semble pas inconfortable après trois jours d’affilée et qui s’accorde avec mon style.

Avec cet aspect plus que validé, passons à la partie relative à la santé et à l’entraînement, à laquelle nous ne pouvons pas demander grand-chose de plus : j’ai pu mesurer tous mes entraînements, en ajustant les intervalles de course et autres paramètres avancés, fixer des objectifs de distance et de temps pour essayer de me surpasser chaque jour, contrôler mon niveau de stress et mes pulsations (ce qui m’inquiétait beaucoup) de manière très précise et même suivre mes habitudes alimentaires ou le nombre de verres d’eau que je bois chaque jour. J’ai tellement aimé cette dernière fonctionnalité que j’ai même désinstallé Yazio, l’une des applications les plus populaires pour compter les calories et mesurer les dépenses énergétiques.

Cependant, je pense que ce qui m’a le plus aidé à me préparer pour le défi est de prendre l’habitude de dormir et de bénéficier d’un repos de qualité, quelque chose dont je manquais auparavant et qui est essentiel pour faire du sport. Et c’est là que la Galaxy Watch6 est experte, elle enregistre quotidiennement vos habitudes de sommeil pour découvrir quel type de sommeil vous avez ou combien de cycles de sommeil complets vous faites pendant une nuit et permet ainsi de l’améliorer. Elle vous permet de fixer un objectif d’heures de sommeil et offre des conseils très utiles. De plus, les mesures avancées incluent des fonctionnalités aussi intéressantes que la détection des ronflements, la température de la peau pendant le sommeil et le niveau d’oxygène dans le sang, une valeur à laquelle il faut toujours faire attention.

Toutes ces données, collectées par la Galaxy Watch6 et le Galaxy S24 Ultra, sont enregistrées dans l’application gratuite Samsung Health, à laquelle j’ai pu accéder depuis les deux appareils. Cependant, bien que le widget de la montre soit très pratique, elles sont affichées de manière beaucoup plus complète et détaillée sur le téléphone portable. Que vous soyez un sportif professionnel ou que vous vous initiiez au monde de la course, comme dans mon cas, je vous assure que Samsung Health deviendra votre référence pour contrôler tous les aspects liés à la santé et à l’entraînement.

Cela étant dit, il ne me reste plus qu’à continuer à exploiter au maximum les fonctionnalités de l’écosystème Galaxy, qui ne pouvait pas me faciliter davantage la tâche pour relever le défi #SamsungGo. Il ne reste plus que 12 jours avant la course Rock’n’Roll Running Series Madrid, il est donc temps de continuer à s’entraîner et à profiter d’autres épisodes de true crime avec les Galaxy Buds 2 Pro, un accessoire dont je ne peux plus me passer lorsque je quitte la maison.