Une plateforme de streaming gratuite avec +12 000 films pour ta Xiaomi TV

Des plateformes comme Netflix, HBO Max, Disney + ou SkyShowtime sont devenues extrêmement populaires ces dernières années, mais certains utilisateurs résistent encore à devoir payer pour regarder du contenu sur leurs télévisions. Pour tous ceux-là, nous voulons vous recommander aujourd’hui eFilm Online, une alternative complètement gratuite avec plus de 12 000 films disponibles et que vous pouvez utiliser sans aucune limitation.

Mieux encore, son application officielle vient d’être lancée pour Android et iOS, donc si vous souhaitez profiter de ce contenu sur votre téléphone portable, vous pourrez le faire en présentant simplement votre carte d’identité à la bibliothèque la plus proche de chez vous.

Contenu gratuit grâce à eFilm Online

eFilm Online est né d’un accord entre Filmin et les bibliothèques espagnoles dans le but de proposer aux utilisateurs un contenu gratuit sur Internet, et c’est quelque chose que nous pouvons également utiliser sur notre téléviseur Xiaomi grâce à sa version Web ou en envoyant le contenu depuis notre téléphone portable via Chromecast.





Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, le principal inconvénient lors de l’utilisation de la plateforme est que nous devons nous rendre à la bibliothèque physique la plus proche de chez nous et demander les identifiants pour y accéder. De plus, un autre point à prendre en compte est que le contenu fonctionne par le biais de prêts quotidiens que nous pouvons demander et qui se renouvelleront automatiquement.

Ces prêts dureront entre 48 et 72 heures et une fois terminés, le contenu sera automatiquement supprimé de notre bibliothèque dans l’application. Cependant, malgré ces limitations, nous avons devant nous une plateforme entièrement gratuite accessible à tous, donc vous n’aurez pas besoin de recourir à d’autres services pour pouvoir profiter de quelque chose à regarder sans avoir à payer quoi que ce soit.

Plus d’informations | eFilm Online