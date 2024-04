Aproximity Xiaomi Mi Store: France

Actuellement, le troisième plus grand fabricant de téléphones mobiles au niveau mondial et avec sa première voiture électrique sur le marché, Xiaomi a commencé son expansion en Europe par la France, puis a continué dans le reste de l’UE. Mais des sujets comme la pandémie ont apporté un changement de mentalité et la fermeture de stores physiques au profit du service en ligne.

Les Mi Stores sont comme les Apple Stores : des stores exclusivement dédiés à la marque où vous pouvez trouver les dernières nouveautés ainsi que le service d’assistance en cas de problème avec un appareil Xiaomi, POCO, Redmi ou Mijia. Et si vous souhaitez vous y rendre, voici les stores qui restent en France.

Magasins physiques Xiaomi Mi Store en France

Il y a exactement 6 ans et 6 mois, début novembre 2016, Xiaomi a ouvert ses deux premiers stores en France, et par conséquent en Europe. La société technologique chinoise a commencé son expansion en Europe par ce pays. Aujourd’hui, presque à la mi-2024, il y en a quelques-uns dans tout le territoire espagnol. Voyons où les localiser.

À titre d’exemple de la situation en France au cours des cinq dernières années, 3 ans après l’ouverture du premier store, la France comptait près de 50 stores physiques Xiaomi à la mi-2019. En novembre 2023, dans le monde post-pandémie dans lequel nous vivons, ce nombre est passé à 18. Et seulement 5 mois plus tard, selon le moteur de recherche officiel de Mi.com/es, il y a un total de 13 stores physiques en France en avril 2024.





Pour les trouver, il suffit d’ouvrir ce lien :

Recherche de stores physiques Xiaomi en France

En l’ouvrant, cela nous amènera au localisateur de stores Mi Store, où nous avons une carte interactive à droite et une liste à gauche. Voici le nombre total de stores :

Deux Mi Store à Tenerife

Mi Store à Deux Mi Store à Gran Canaria

Mi Store à Un Mi Store à Almería

Mi Store à Un Mi Store à Málaga

Mi Store à Un Mi Store à Alicante

Mi Store à Deux Mi Store à Valladolid

Mi Store à Un Mi Store à Guadalajara

Mi Store à Un Mi Store à Zaragoza

Mi Store à Un Mi Store à L’Hospitalet de Llobregat

Mi Store à Un Mi Store à Ceuta

Le moteur de recherche vous permet de choisir entre :

Expérience des stores Xiaomi : les détaillants officiels configurés et exploités par Xiaomi

: les détaillants officiels configurés et exploités par Xiaomi Magasins Xiaomi autorisés : les détaillants officiels configurés et exploités par un sous-distributeur d’un distributeur autorisé de Xiaomi qui ne vend que des produits Xiaomi





Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir l’adresse exacte de chaque store, y compris le code postal et les heures d’ouverture et de fermeture. Ce qui manque curieusement, c’est le numéro de téléphone.