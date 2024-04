Cet accessoire vous permet de transformer votre iPhone en une caméra vidéo professionnelle

Rode va lancer un support capable de maintenir votre iPhone stable pendant l’enregistrement. En même temps, il vous permet d’ajouter des microphones, des projecteurs ou des accessoires pour améliorer l’enregistrement

Nous vous expliquons tout ce que vous pourrez faire avec cet appareil

Les téléphones mobiles sont de plus en plus puissants en termes de caméra. Cela leur permet d’enregistrer des films entiers ou des vidéos professionnelles, mais pour cela, il est nécessaire que l’appareil reste stable et dispose d’un bon éclairage et d’un microphone pour capturer le son. C’est précisément pour cela que Rode a conçu un support pour iPhone capable de tout faire pour 90 dollars.

Un support magnétique pour l’enregistrement

Le produit annoncé par Rode s’appelle Magnetic Mount. Son nom fait référence au système magnétique qu’il utilise, grâce auquel il peut maintenir un téléphone portable sans avoir besoin de le connecter avec des câbles, car le terminal sera aimanté au support, pour plus de confort.

Ce système s’appelle MagSafe et est intégré à tous les iPhone depuis le 12, y compris celui-ci. Ce n’est pas exclusif aux terminaux Apple, mais pour l’instant il n’y a pratiquement pas de compatibilité Android, bien que cela devrait changer au cours de l’année 2024. Il est également utilisé dans d’autres appareils, tels que les chargeurs sans fil capables de magnétiser les téléphones portables, ce qui est idéal pour regarder un film pendant que votre téléphone se charge.

En ce qui concerne le support lui-même de Rode, il s’agit d’une combinaison de trois barres avec un aimant. Nous pouvons les ajuster comme nous le souhaitons, par exemple en ne laissant que deux, en maintenant le microphone en haut de la figure et le projecteur à droite. Fondamentalement, le Rode est un cercle aimanté sur lequel les autres barres sont fixées, qui sont amovibles, ce qui le rend très pratique à transporter. Il est fabriqué en aluminium.

Cet appareil coûte 90 dollars (85 euros) et peut être acheté sur la boutique officielle de Rode. Il est déjà disponible en précommande, mais la période d’achat ne s’ouvrira que le 24 avril prochain.

Une autre option : la cage magnétique

Le support magnétique n’est pas le seul produit que Rode lancera le 24 avril. À partir de cette date, il proposera également la cage magnétique (Phone Cage, officiellement), qui fonctionne de manière similaire, mais n’est pas un support mais une cage. Elle est également capable de maintenir un téléphone portable grâce à un aimant, elle est fabriquée en aluminium et dispose de plusieurs espaces où il est possible d’insérer un microphone ou une lampe torche. Son prix, par contre, est plus élevé : 120 dollars.