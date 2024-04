Désactive tout ça sur ton Xiaomi, évite les arnaques à la Feria de Abril de Séville.

Les escroqueries sont monnaie courante. L’utilisation de smartphones dans des zones très fréquentées peut comporter certains risques qui ne sont pas agréables car, en plus de mettre en danger notre argent, nos propres données personnelles peuvent également être compromises et tomber entre les mains de personnes qui ne recherchent pas précisément notre bien.

C’est pourquoi, dans cet article, nous voulons vous donner quelques conseils qui peuvent grandement éviter que nos informations ne parviennent à ces cybercriminels qui se promènent librement partout où nous allons. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais toute mesure de sécurité est insuffisante pour protéger nos données personnelles.

Si ce n’est pas strictement nécessaire, désactivez le Bluetooth de votre téléphone portable

L’utilisation de casques sans fil ou de montres intelligentes est de plus en plus répandue, et le fait de les connecter à notre téléphone portable signifie que le Bluetooth doit être toujours activé. Si c’est votre cas et que vous avez besoin de recevoir des notifications sur votre montre connectée, ne touchez à rien. Mais dans le cas où vous ne l’utilisez pas, il est recommandé de désactiver le Bluetooth dans les zones très fréquentées.

Nous avons déjà vu comment certains cybercriminels ont profité des vulnérabilités de cette connectivité pour pouvoir avoir accès aux données partagées entre les différents appareils sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, donc si vous n’utilisez pas cette technologie, il vaut mieux la laisser désactivée.

Exit la connexion WiFi, vous n’en avez pas besoin et c’est extrêmement dangereux

Nous ne pouvons pas nier que beaucoup d’entre nous laissent le WiFi activé une fois que nous quittons la maison et ne l’utilisent plus que lorsque nous revenons. Cette simple action, en plus de consommer inutilement la batterie, ouvre la porte à d’éventuelles vulnérabilités et expose complètement nos informations à des dizaines de réseaux différents.





Grâce à cette connexion, d’autres utilisateurs peuvent détecter notre position exacte et, plus important encore, peuvent cloner le SSID de votre réseau WiFi ou de l’un de ceux que vous avez enregistrés sur votre téléphone, ce qui n’est pas trop recommandable en termes de sécurité, et que vous pouvez éviter en simplement désactivant cet élément.

Le point clé : désactivez le NFC pour protéger votre argent

Je suis sûr que la plupart d’entre vous ont pensé qu’une des escroqueries les plus courantes est de pouvoir vous voler de l’argent via la puce NFC de votre téléphone portable, qui est directement connectée à vos cartes de crédit si vous l’avez configurée ainsi au préalable. Dans les zones bondées, certains délinquants peuvent profiter de cette faille pour établir une connexion entre votre téléphone portable et un terminal de paiement, et c’est quelque chose que vous pouvez éviter très facilement.

Pour cela, notre recommandation est de désactiver le NFC de votre smartphone et de le l’activer uniquement en cas de besoin pour effectuer des paiements dans n’importe quel établissement. C’est vrai que c’est un peu plus gênant, mais toutes les couches de sécurité que nous pouvons mettre en place contre les délinquants sont insuffisantes pour protéger au maximum notre argent.