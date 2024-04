Votre abonnement à Google One est sur le point de changer : ces fonctionnalités ne seront plus disponibles

Les abonnés perdront l’accès à certains avantages exclusifs

Nous vous expliquons ce qui va changer chez Google et ce qui restera

À partir du 15 mai prochain, Google One modifiera son fonctionnement. Le service offrira désormais certaines possibilités de manière universelle aux utilisateurs sans abonnement, tout en supprimant les avantages de ceux qui en ont un, ce qui les pénalisera. Nous allons vous expliquer tout ce qui va changer et ce qui restera inchangé.

Ce qui change

Un des principaux changements concerne l’ouverture de plusieurs des fonctions les plus populaires. À partir du 15 mai, davantage d’utilisateurs de Google Photos pourront accéder aux outils de suppression automatique et de rééclairage sur leurs téléphones mobiles, à condition de remplir les critères spécifiques sur ces appareils. Il en sera de même pour le rapport dark web, qui sera disponible dans quelques mois pour tous les comptes Google éligibles.

Ensuite, nous devons parler de l’Éditeur Magique, qui sera également proposé à tous les utilisateurs de Google Pixel. Il avait été annoncé en octobre dernier pour ceux qui possèdent un Pixel ou un Pixel 8 Pro, mais il sera maintenant disponible pour les autres téléphones Google.

Enfin, Google cessera d’offrir deux avantages. Le premier concerne l’envoi gratuit de photos imprimées, qui n’était pas particulièrement connu mais qui était pratique pour obtenir des photos physiques à bon prix. En revanche, le VPN de Google One ne sera plus proposé; cependant, si vous possédez un Pixel 7 ou un modèle ultérieur, vous pourrez continuer à y accéder via les paramètres de votre Pixel.

Ce qui reste inchangé

D’autre part, le stockage restera le même, vous pourrez profiter d’un espace allant jusqu’à 2 To. Vous pourrez également continuer à partager cet espace avec jusqu’à 5 membres de votre famille. Enfin, les fonctionnalités avancées de Google Meet et de Google Calendar resteront les mêmes, nous permettant de profiter de réunions de groupe et du système de rendez-vous amélioré.