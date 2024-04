Nous savons déjà pourquoi Apple a supprimé l’émulateur iGBA de l’App Store

iGBA a été supprimé de l’App Store pour violation de deux règles fondamentales de la boutique d’applications d’Apple

Pourquoi iGBA a été supprimé de l’App Store

Depuis quelques semaines, les émulateurs de jeux sont autorisés sur l’App Store grâce à des modifications des règles annoncées par Apple. Cela a permis à iGBA d’être disponible pendant quelques jours dans la boutique de l’entreprise avant d’être supprimé. Nous ne connaissions pas exactement les raisons, bien que nous pouvions les deviner. Nous savons maintenant pourquoi.

iGBA permettait d’importer des ROM de jeux Game Boy pour jouer sur l’iPhone ou l’iPad comme avec la console. Cependant, après quelques jours sur l’App Store, Apple a supprimé l’émulateur de jeux rétro de sa boutique. Le problème de cet émulateur était qu’il était une copie d’un autre appelé GBA4iOS, et c’est la raison pour laquelle il a été supprimé.

iGBA a été supprimé de l’App Store en raison de problèmes de droits d’auteur

En plus des problèmes de copyright, il y avait également des problèmes liés au spam. Et c’est une autre des raisons pour lesquelles iGBA a été supprimé de l’App Store. En réalité, l’émulateur de jeux a enfreint deux règles fondamentales de l’App Store : la section Droits d’auteur 5.2 et la section Spam 4.3.

iGBA pour iPhone et iPad était une copie remplie de publicités de l’application open source GBA4iOS. Les utilisateurs s’en sont rapidement rendu compte et des réseaux sociaux tels que Threads ont été inondés de commentaires à ce sujet. De plus, il y avait également des problèmes liés au piratage.

Apple a également déclaré qu’elle a approuvé iGBA sur l’App Store pour se conformer aux nouvelles règles de l’App Store, étant donné qu’elle ne savait pas qu’il s’agissait d’une copie d’une autre application et qu’elle violait donc deux des règles de la boutique concernant les droits d’auteur et le spam. Lorsqu’elle s’en est rendu compte, l’application a été immédiatement supprimée.

Ce mouvement de la part de l’entreprise ne signifie pas que les émulateurs sont interdits. Les émulateurs sont autorisés tant qu’ils respectent les règles. Cela signifie que d’autres émulateurs qui ne sont pas des copies et qui n’ont pas de problèmes de piratage ou de spam pourront être présents sur l’App Store sans problème.