L’iPhone 16 Pro résoudrait l’un des grands problèmes de caméra des iPhone 14 Pro et 15 Pro

Apple chercherait enfin à résoudre son problème avec les flashes des lumières particulièrement intenses dans ses photos et vidéos.

Apple iPhone 15 et 15 Pro Max.

Sur Netcost-security.fr, nous avons déjà disséqué les caméras des iPhone 15 qui ont d’ailleurs l’honneur d’être parmi les meilleures du marché selon les principaux benchmarks. Cependant, malgré tous ces éloges, les caméras des téléphones Apple sont loin d’être parfaites. Très bonnes, oui, mais pas parfaites.

Le principal problème est le reflet notable de l’objectif lorsqu’une photo est prise avec une source de lumière puissante et concentrée. Il y a beaucoup d’autres fabricants qui n’ont plus ce problème, surtout ceux qui utilisent des objectifs Zeiss ou une couche de revêtement T utilisée par le fabricant suisse dans ses objectifs.

Selon ce qui a été publié par NotebookCheck, cela est sur le point de changer avec les iPhone 16 Pro et Pro Max. Il est vrai qu’Apple a déjà pris des mesures avec l’arrivée des iPhone 14 Pro Max, mais il semble que ce n’est que maintenant que nous allons voir des améliorations significatives.

La solution : un nouveau revêtement pour les optiques

Apparemment, Apple teste une nouvelle optique qui fera ses débuts avec ses prochains modèles. Cette nouvelle optique est dotée d’un nouveau revêtement pour la surface de l’objectif qui, selon le média, contribuera à réduire les reflets et améliorera la qualité des photos et des vidéos. Ces dernières étaient l’endroit où l’effet était le plus visible.

Pour l’instant, il n’a pas été confirmé si le revêtement sera utilisé en production de masse. Pour l’instant, on s’attend à ce que les iPhone Pro et Pro Max aient des écrans OLED de 6,3 et 6,9 pouces respectivement, un nouveau bouton de capture dédié à la caméra, de nouveaux capteurs et options de zoom, un objectif ultra grand-angle de 48 MP et un zoom optique 5x sur la version Pro de base.

On s’attend également à ce que la taille des batteries augmente significativement sur trois des quatre modèles d’iPhone, on imagine que sur les Plus, Pro et Pro Max, tandis que le modèle de base ne verrait aucun changement à cet égard.