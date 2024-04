Voici les prochains appareils Samsung à recevoir la mise à jour One UI 6.1 avec Galaxy AI

La mise à jour qui était théoriquement prévue cette semaine est reportée au mois de mai. La bonne nouvelle est que les anciens modèles haut de gamme ayant une prise en charge pour cette version auront des fonctionnalités d’IA en échange.

Samsung Galaxy S22 Ultra.

Nous savions déjà que One UI 6.1 apportait de nombreuses nouveautés, et que Samsung commencerait à la déployer cette semaine pour certains de ses appareils. Parmi les chanceux, on trouve la famille Galaxy S22, qui recevra la nouvelle version de l’interface de Samsung pour Android 14 plus tôt que prévu.

Cependant, il semble que ces célébrations devront attendre. Selon les informations publiées sur SAMMobile, cette mise à jour sera reportée jusqu’au mois de mai prochain et de plus, de nouveaux appareils de la même génération que les Galaxy S22 ont été ajoutés à la liste ; tous étant haut de gamme.

Voici les appareils qui accompagneront les Galaxy S22 lors de la mise à jour vers One UI 6.1

La liste des appareils qui seront mis à jour vers la nouvelle version de One UI 6.1 le mois prochain est la suivante :

Famille Galaxy S22.

Famille Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4.

Selon le média, cette nouvelle version devrait être disponible début mai, mais nous n’avons pas encore de moyen de confirmer cette période. De plus, plusieurs fonctionnalités de Galaxy AI arriveront sur ces appareils avec la prochaine mise à jour du système d’exploitation. À savoir :

Fonds d’écran générés par l’IA.

Assistance à la navigation.

Assistance dans les discussions.

Faire un geste en cercle pour effectuer une recherche sur Google.

Suggestions d’édition.

Interprète.

Traduction en direct.

Assistant de notes.

Assistant de transcription.

Ce ne sont pas de mauvais ajouts, bien qu’on regrette évidemment ceux qui seront réservés aux familles plus récentes d’appareils Samsung. Après tout, ces appareils appartiennent à une génération qui a déjà quelques années, avec des processeurs Exynos et qui présentent sûrement de nombreuses limitations pour travailler avec certains logiciels.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrons attendre jusqu’en mai pour obtenir One UI 6.1 sur les anciens appareils haut de gamme de Samsung.