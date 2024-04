Samsung met à jour son premier Galaxy haut de gamme abordable avec le patch de sécurité d’avril en Europe

La mise à jour de sécurité d’avril est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G avec les versions de firmware G780GXXS9EXC6 et G781BXXSAHXC6, respectivement

Le Samsung Galaxy S20 FE reçoit déjà la mise à jour Android d’avril

Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis quelques années, avec le dernier patch de sécurité Android le plus tôt possible et, encore une fois, la marque coréenne tient sa promesse, puisque, à ce jour, une vingtaine de mobiles de la marque ont déjà reçu la dernière mise à jour Android.

Mais, comme vous le savez déjà, le rythme des mises à jour de Samsung est constant et c’est pourquoi la marque coréenne a déjà commencé à déployer la mise à jour Android d’avril sur les Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G du continent européen.

Le patch de sécurité d’avril 2024 arrive sur les deux variantes européennes du Samsung Galaxy S20 FE

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2024 sur les Samsung Galaxy S20 FE 4G et Galaxy S20 FE 5G de plusieurs régions de l’Union européenne avec les versions de firmware G780GXXS9EXC6 et G781BXXSAHXC6, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour inclut le patch de sécurité d’avril 2024, qui résout plus de 40 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques bugs généraux détectés dans les versions précédentes de One UI et améliore la stabilité et les performances des deux versions du Galaxy S20 FE.

Il convient de rappeler que le Samsung Galaxy S20 FE est le seul terminal de la série Galaxy S20 à recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles, car les trois autres membres de cette famille, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, les reçoivent déjà tous les trois mois.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE et que vous souhaitez vérifier si cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà disponible, il vous suffit d’accéder au menu des Paramètres de votre téléphone et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de faire une chose pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier patch de sécurité Android : appuyer sur le bouton Télécharger et installer.