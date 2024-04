OPPO dévoile les prototypes du Find X7 Ultra qui n’ont jamais vu le jour.

Bague de lumière, nouvelles couleurs et zoom intégré : voici à quoi ressemblent les prototypes du OPPO Find X7 Ultra

Tous les prototypes du OPPO Find X7 Ultra qui n’ont jamais vu le jour sont révélés : voici à quoi aurait ressemblé cet appareil différemment

OPPO a annoncé le Find X7 Ultra au début de l’année, étant son nouveau haut de gamme destiné à concurrencer les propositions de Samsung, Google et Apple. Parmi les principaux atouts du OPPO Find X7 Ultra se trouvent ses caméras, bien que ce ne soit pas la seule chose qui attire l’attention sur ce smartphone, car le design joue en faveur du OPPO Find X7 Ultra. Mais avant d’en arriver à cette esthétique, OPPO a envisagé différents designs qu’il a rendus publics aujourd’hui même.

La société asiatique a publié une vidéo sur son compte officiel de X, anciennement Twitter, dans laquelle on peut voir tous les prototypes qui ont été développés avant d’arriver au design final. Le plus intéressant de cette publication est qu’elle sert d’introduction à une vidéo sur YouTube où ils parlent plus en profondeur des décisions de design du OPPO Find X7 Ultra.

OPPO montre tous les Find X7 Ultra qui ne sont jamais devenus réalité

Bien que le design total d’un appareil soit formé à la fois par l’avant et par l’arrière, les prototypes du OPPO Find X7 qui ont pu être vus se concentrent sur l’arrière. L’équipe derrière ce téléphone haut de gamme a expérimenté avec différents concepts.

Parmi ce qui a pu être vu, on trouve deux couleurs qui n’ont pas passé le filtre de l’entreprise. Il s’agit du blanc et du marron, bien que le OPPO Find X7 Ultra ait une finition marron ; celle-ci est beaucoup plus claire que celle du prototype.

Les raisons pour lesquelles ces couleurs ont été abandonnées ne sont pas indiquées, mais elles sont assez évidentes. Le blanc est trop propre et extrêmement facile à tacher, tandis que le brun foncé n’est pas du tout élégant à regarder.

Le #OPPOFindX7Ultra comme vous ne l’avez jamais vu auparavant 👀 Nous testons, essayons et itérons d’innombrables combinaisons de CMFs (Couleur, Matériau, Finition) et de concepts dans notre quête de concevoir des appareils méritant vraiment le terme « Ultra ». pic.twitter.com/372poCAWcg — OPPO (@oppo) 15 avril 2024

Poursuivant avec les prototypes, dans le module de caméras, des éléments vraiment surprenants ont été testés. Parmi ces éléments, on trouve un anneau lumineux intégré à la couronne formant le cercle du module de caméra, inspiré de l’éclairage du OPPO Reno7.

Cette addition peut sembler ridicule en y pensant sur papier, mais en le voyant dans la vidéo, force est de constater que ce serait quelque chose de vraiment intéressant à voir dans une future génération d’appareils. De plus, cela serait pratique et utile pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.

Un autre prototype met également en avant le module de caméras. Cette fois, il n’y a pas de lumières, ce que l’on peut voir, c’est que certains designers avaient l’intention d’utiliser la couronne de ce module comme une bague pour le zoom.

Cette fonctionnalité, ainsi que l’anneau lumineux, sont très utiles, il se peut qu’en intégrant un système de zoom physique, il soit nécessaire d’augmenter l’épaisseur du module de caméras, c’est pourquoi cela a été rejeté. Mais il est certain que cela offrirait une expérience unique au OPPO Find X7 Ultra.