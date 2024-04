Ce seraient les Mac qui seraient lancés avec M4 à la fin de l’année.

La feuille de route possible des Mac avec le processeur M4, que nous commencerons à voir à la fin de l’année, a fuité

Apple lancera les premiers Mac avec le M4 à la fin de l’année

La semaine dernière, il a été signalé qu’Apple pourrait lancer les premiers Mac avec le M4 à la fin de l’année, et récemment, l’ordre d’arrivée de ces modèles aurait été partagé. Il semble que la société se soit dépêchée de préparer la prochaine génération de silicon Apple, car il reste encore quelques modèles à équiper du processeur M3.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, l’analyste Mark Gurman a partagé la feuille de route possible des Mac avec le M4 et ses autres variantes Pro et Max. Selon l’analyste, les premiers modèles seront lancés à la fin de cette année et les autres en 2025.

Voici la feuille de route possible pour les Mac avec le M4

Dans la dernière édition de sa newsletter, l’analyste de Bloomberg a également partagé que les premières fonctionnalités d’IA que nous verrons sur l’iPhone seront traitées sur les appareils grâce à iOS 18 et non dans le cloud. Mais en plus, comme nous l’avons déjà dit, il a également partagé la feuille de route possible des Mac avec le M4. Elle serait la suivante :

Un MacBook Pro d’entrée de gamme avec écran de 14 pouces équipé du M4, qui arrivera fin 2024. Un iMac avec écran de 24 pouces et le M4, également prévu pour la fin de l’année. Nouveaux MacBook Pro haut de gamme avec écrans de 14 et 16 pouces et puces M4 Pro/Max, prévus entre fin 2024 et début 2025. Un Mac mini avec les configurations M4 et M4 Pro, qui sera lancé entre fin 2024 et début 2025. De nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces, programmés pour le printemps 2025. Un Mac Studio avec une puce M4 haut de gamme, qui arrivera mi-2025. Un Mac Pro avec une puce M4 Ultra, prévu pour la seconde moitié de 2025.

Mark Gurman a également partagé qu’Apple a testé le processeur M3 Ultra, mais il semble que les modèles de Mac qui devraient l’incorporer passeront directement à une puce M4. Rappelons que des modèles tels que le Mac Studio ou le Mac mini n’ont pas été lancés avec le M3.