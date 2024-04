Boostez la mémoire de votre Xiaomi sans outils ni compétences en électronique grâce à cet ajustement MIUI et HyperOS.

Agrandir la mémoire RAM est quelque chose qui n’est généralement pas fait sur les téléphones mobiles, principalement parce qu’ils ne sont pas comme un ordinateur. Mais il y a une marque qui le permet : Xiaomi. Et il le fait sans avoir à modifier physiquement le smartphone lui-même.

Dynamic Ram Expansion est le nom de la « technique » technologique utilisée par Xiaomi pour les trois marques de son catalogue, Xiaomi, Redmi et POCO. une fonction logicielle incluse dans MIUI et HyperOS qui leur donne un caractère unique sur le marché de ces terminaux.

Mémoire RAM sur les téléphones mobiles

La RAM ou mémoire à accès aléatoire (Random Access Memory en abrégé) est une mémoire de stockage à court terme utilisée par le système d’exploitation de dispositifs tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs ou les consoles. Le système d’exploitation utilise la mémoire RAM pour stocker temporairement tous les programmes et leurs processus d’exécution. Et plus vous en avez à votre disposition, mieux fonctionnera votre smartphone et plus il durera, car les nouvelles applications et versions d’un système d’exploitation exigent de plus en plus de RAM.

Pour aider dans cet aspect l’utilisateur, Xiaomi a sorti un atout de sa manche avec son Dynamic Ram Expansion ou RAM dynamique/virtuelle, technologie qui consiste à bloquer certains gigaoctets de mémoire du stockage interne de l’appareil, et ainsi augmenter la RAM au détriment de sacrifier un peu d’espace de stockage.

Dynamic RAM Expansion, l’astuce des téléphones mobiles Xiaomi pour rester à jour

Cette caractéristique n’est pas exclusive aux smartphones haut de gamme de Xiaomi, mais la liste des terminaux de Xiaomi, Redmi et POCO qui peuvent utiliser via MIUI est assez longue – les captures d’écran que vous voyez ici ont été prises avec un Redmi Note 11 Pro+.

Prenons un exemple : ce modèle de Redmi Note a 8 Go de RAM et 128 Go d’espace, et nous l’avons configuré pour que la RAM dynamique ajoute 3 Go, en les enlevant de la mémoire ROM et en les ajoutant à la RAM, c’est pourquoi il apparaît sur la capture d’écran comme 8+3 Go dans l’espace RAM.





Comment rechercher et activer la mémoire RAM supplémentaire sur votre téléphone Xiaomi avec MIUI

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone – faites glisser vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications et appuyez sur l’icône, ou vers le bas sur la partie droite de l’écran pour le menu des fonctions. Faites défiler jusqu’à trouver les Paramètres supplémentaires et entrez. Dans ce menu, recherchez la fonction Extension de Mémoire – si vous ne la trouvez pas, cela signifie que votre téléphone ne dispose pas de cette fonctionnalité. Choisissez combien de gigaoctets vous voulez augmenter la RAM – sur ce modèle, vous pouvez le faire avec 2, 3 et 5 Go.





Il faut se rappeler que cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsqu’il « y a suffisamment d’espace de stockage disponible sur votre appareil« , donc si vous avez beaucoup de choses dessus, vous devrez en supprimer une partie pour l’activer.