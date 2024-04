Installe ces apps Xiaomi, feria d’Avril moins infernale.

Il a commencé dimanche dernier 14 avril et se poursuivra jusqu’au samedi 20 avril. La Foire d’avril, ou la Foire de Séville, arrive toujours environ deux semaines après la fin de la Semaine Sainte. Et son importance est telle qu’elle est déclarée Fête d’intérêt touristique international.

Mais si c’est votre première année de promenade sur le sable, vous voudrez peut-être avoir ces applications à portée de main sur votre Xiaomi, pour faciliter votre visite à la Foire et votre retour à l’hôtel ou à Airbnb. Parce que s’il y a quelque chose qui manque ces jours-là, c’est un transport suffisant pour ne pas avoir à attendre en file d’attente. À moins que vous ne vous appeliez Ron Perlman.

Cabify

Si vous ne voulez pas trop vous compliquer la vie avec les transports publics, le meilleur moyen de se rendre à la Foire est d’utiliser des moyens de transport privés, comme ceux proposés par Cabify. Vous pouvez réserver ou demander un voyage en taxi, VTC, voiture et connaître le coût avant de monter. Le meilleur de Cabify est qu’il vous permet également de louer un scooter ou une voiture, ce qui est idéal pour explorer la province de Séville pendant la journée et revenir sur le sable le soir.

Télécharger l’application Cabify

Uber

La première grande entreprise du nouveau secteur des VTC, Uber est une autre option pour éviter les files d’attente du métro et arriver à la Foire d’avril comme un monsieur ou une dame. Et bien que vous ne puissiez pas choisir de louer un véhicule, l’application propose différentes options allant du trajet le moins cher à celui qui offre plus d’espace pour les jambes ou une voiture de luxe. Vous pouvez même demander un Uber Van si vous voyagez en groupe et la payer entre tous.

Télécharger l’application Uber

Easy Taxi

Une application et un service appartenant à Cabify, Easy Taxi est une alternative au cas où les voitures Cabify seraient toutes occupées. Vous pouvez faire appel aux taxis d’Easy. Les options sont les mêmes, du voyage le plus abordable et économique à pouvoir voyager avec votre propre chauffeur.

Télécharger l’application Easy Taxi

Freenow

Anciennement appelée Mytaxi, FREENOW est une autre application avec laquelle vous pouvez réserver un taxi jusqu’à 4 jours à l’avance. Et comme elle ne dépend pas des flottes de Cabify, Uber ou Easy Taxi, mais possède la sienne propre, c’est une autre alternative au cas où vous ne trouveriez pas de transport pour aller ou revenir du site. Vous pouvez même louer une trottinette électrique pour explorer Séville avec plus de liberté qu’en voiture.

Télécharger l’application Freenow

L’application numéro 1 que vous devriez avoir installée sur votre téléphone avant de partir, l’application officielle Feria de Abril Sevilla vous permettra de trouver facilement des événements, des attractions et des services dans le parc des expositions, en plus de consulter une liste complète d’événements et d’horaires mis à jour en temps réel, afin de ne rien manquer des activités programmées par la foire. Elle comprend également un guide de stationnement très utile si vous venez avec votre voiture ou celle d’un ami, bien que le meilleur lors de la Foire soit de laisser la voiture à la maison, honnêtement.

Télécharger l’application Feria de Abril Sevilla

Moovit: Horarios de bus y tren

Vous ne voulez peut-être pas prendre un taxi ou un VTC car c’est très cher, alors votre autre alternative est d’utiliser les transports publics. Pour cela, l’application Moovit est excellente, car elle vous guide du point A au point B de la manière la plus facile et vous donne les horaires des trains, métros et bus, des cartes et des temps d’arrivée en temps réel pour que vous puissiez planifier votre itinéraire en toute confiance. Elle vous avertit même si un train ou un bus va arriver en retard à l’arrêt.

Une autre alternative, il est toujours bon d’avoir plusieurs applications pour un même service. Et Citymapper vous permettra de savoir si les transports publics vers et depuis la Foire de Séville sont libres ou congestionnés, que vous souhaitiez vous déplacer en taxi, en train, en bus ou en métro, voire à pied.