Si tu en as marre du spam dans ta boîte mail, tu vas adorer la nouvelle fonctionnalité de Gmail

Le service de messagerie de Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour gérer les abonnements

Grâce à elle, vous éviterez de recevoir plus de courriels ennuyeux d’entités ou de plateformes

Une des pires choses dans les e-mails est le spam. Il sature notre boîte de réception et épuise l’espace disponible, nous obligeant à libérer des gigaoctets. Pour faciliter l’utilisation du courrier pour ses utilisateurs, Gmail travaille sur une nouvelle fonctionnalité : une section pour gérer les abonnements, où tous ceux qui nous envoient régulièrement des courriers seront regroupés.

Annulez les abonnements plus facilement

Lorsque nous recevons du spam, c’est peut-être parce que nous sommes abonnés à une plateforme ou à un média. Même si nous ne le savons pas, nous avons donné l’autorisation de recevoir des e-mails. Nous pouvons les filtrer, mais cette nouveauté nous permettra de les bloquer plus rapidement.

Il s’agit d’une section qui apparaîtra dans le courrier, appelée « Gérer les abonnements ». Si nous y accédons, nous verrons les abonnements actifs classés par le nombre de courriers que nous recevons par trimestre : de 10 à 20 ou plus de 20. De cette manière, nous saurons quels abonnements encombrent le plus notre boîte de réception et nous pourrons annuler l’abonnement depuis cette section. La fonction est en cours de développement, mais elle pourrait être intégrée bientôt. Nous l’avons découverte grâce à PiunikaWeb.

D’autre part, un utilisateur de Reddit a découvert une découverte qui confirmerait la nouvelle. Il s’agit d’une fenêtre pop-up qui apparaît dans les trois barres en haut à droite de l’application Gmail et informe les utilisateurs de la nouvelle fonctionnalité :

Gérer les abonnements en un seul endroit. Maintenant, Gmail a un seul endroit pour voir toutes vos listes de diffusion et vous désabonner des messages indésirables.

Nous avons déjà mentionné qu’il existe un filtre pour arrêter le spam, mais si vous souhaitez éviter de recevoir des courriels d’un certain compte, vous pouvez également annuler l’abonnement à celui-ci. Pour cela, accédez au courrier lui-même et descendez jusqu’à trouver l’option « annuler l’abonnement », « unsuscribe » ou quelque chose de similaire. Selon l’émetteur, une option apparaîtra ou une autre.