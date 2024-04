Nouvel interrupteur de Chrome: adieu aux extensions d’un seul clic

Désactiver toutes les extensions d’un seul clic sera possible dans Google Chrome grâce à sa nouvelle fonctionnalité

Google Chrome introduira un interrupteur avec lequel vous pourrez désactiver toutes les extensions

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Chrome. Le navigateur de la société Mountain View a mis en place une série de changements au cours des dernières semaines, mais il semble que Google dispose encore d’améliorations en cours de développement. Cette fois, il s’agit d’un bouton du jugement dernier pour les extensions. En mettant de côté le dramatisme, Chrome introduirait un interrupteur pour désactiver toutes les extensions.

Ce bouton en cours de développement permettrait aux utilisateurs d’accéder directement à une expérience sans extensions dans Google Chrome. Bien que cela puisse ne pas sembler particulièrement utile, la réalité est que cela pourrait marquer un avant et un après dans la gestion des extensions. Jusqu’à présent, désactiver toutes les extensions impliquait de le faire individuellement. L’objectif est d’améliorer la gestion des extensions.

Google veut que vous ayez un contrôle total sur vos extensions dans Chrome en un seul clic

C’est grâce à Gamer Stones qu’il a été possible de savoir que Google travaille sur cette fonctionnalité. En général, cet interrupteur permettrait de désactiver toutes les extensions ; mais ce ne serait pas tout et, en plus, chaque extension aurait un interrupteur individuel.

Le principal avantage est la convénience. Les utilisateurs pourraient activer ou désactiver rapidement leurs extensions selon leurs besoins. De plus, cela pourrait aider à améliorer les performances globales du navigateur, notamment sur les systèmes avec plusieurs extensions installées.

Ce n’est pas une fonctionnalité qui est apparue de nulle part, on sait que Google travaille sur cette fonctionnalité depuis l’année dernière. Bien qu’elle soit encore en développement, elle peut être activée via les drapeaux Chrome si vous voulez l’essayer avant son lancement officiel.

Pour ce faire, il faut taper « chrome://flags/#extensions-menu-access-control » sans les guillemets dans la barre de recherche et changer l’état de cette fonctionnalité de « Défaut » à « Activer ». Chrome se redémarrera et après cela, la nouveauté sera activée et fonctionnelle.

Cependant, pour le faire, il est d’abord nécessaire d’installer la version 125.0.6398.0 de Google Chrome. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment fonctionnera cette fonctionnalité une fois qu’elle sera lancée dans la version stable, il est possible que Google fasse d’autres modifications à mesure que son lancement approche.

Il est clair que Google Chrome ne cessera de changer au cours des mois à venir, surtout compte tenu de l’importance de l’IA aujourd’hui. Ce ne sera pas la seule nouveauté à arriver dans le navigateur de la société derrière Android.