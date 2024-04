Les Pixel 9 seront les premiers mobiles de Google avec prise en charge de la connectivité par satellite

Le Pixel 9 inaugurera la connexion par satellite : voici comment fonctionnera cette connectivité qui arrivera sur les smartphones Google sous Android 15

Google inaugurera la connexion par satellite sur les Pixel 9 grâce à ce nouveau composant

Google a prévu d’améliorer la connectivité de la famille Pixel et il vient d’être révélé que les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro seront équipés de la connectivité par satellite. Ces appareils, qui seront présentés dans la dernière partie de 2024, seront les premiers smartphones Google à intégrer cette connectivité.

Jusqu’à présent, la connexion par satellite semblait être exclusive aux iPhone d’Apple. Oui, les téléphones avec ce type de connectivité existent depuis des années. Cependant, il s’agit généralement d’appareils spécifiques et non destinés au grand public. Apple a changé la donne avec l’annonce de l’iPhone 14. Google suivra cette voie, bien que nous espérions qu’il tirera des leçons des erreurs de la société de Cupertino.

Les Google Pixel 9 auront la connectivité par satellite

Les rumeurs concernant l’intégration de la connexion par satellite circulent depuis plusieurs années. Android 14 était la première version dans laquelle cette connectivité a commencé à prendre forme dans le système d’exploitation. Il semble maintenant que les rumeurs sont terminées et il est de plus en plus réaliste de s’attendre à cette nouveauté.

C’est grâce à Android Authority que nous avons pu découvrir ce que Google prévoit pour ses nouveaux Pixel. Bien que la connexion par satellite soit l’objectif, ce qui est le plus intéressant, c’est le moyen par lequel ils parviendront à établir cette connectivité : un nouveau modem signé Samsung.

Les Google Pixel ne se sont jamais distingués par leur stabilité et leur vitesse de connexion, ce qui a été l’un des grands problèmes depuis l’apparition des Tensor. Google a opté pour Samsung, en intégrant les modems Exynos au lieu de ceux de Qualcomm, comme il le faisait jusqu’à présent.

Le changement a été notable, mais pas pour le mieux. Maintenant, Google cherche à se racheter des problèmes et ce sera grâce au nouveau modem Exynos 5400 qu’il pourra le faire, en plus de proposer la connexion par satellite sur les nouveaux Pixel 9 et Pixel 9 Pro attendus cette année.

La nouvelle proposition qui arrive avec Samsung permettra à Google d’offrir une expérience améliorée par rapport à la génération précédente. L’Exynos Modem 5400 fera partie du Tensor G4. Parmi les caractéristiques révélées, on sait qu’il prendra en charge la 5G (3GPP Release 17) et bien sûr, la connexion par satellite.

Il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment cette nouveauté se présentera sur les Pixel 9 et qui fera son arrivée aux côtés d’Android 15. De plus, il est prévu que cette fonctionnalité permette aux utilisateurs d’envoyer des messages et de communiquer avec les services d’urgence via le « Emergency SOS ».