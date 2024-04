William Lu, le nouveau visage de Xiaomi, l’équivalent de Lei Jun-Made in Xiaomi

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Lei Jun, PDG et fondateur de Xiaomi, a décidé en début d’année de mettre de côté ses fonctions de directeur général de l’entreprise pour se concentrer sur le développement et le lancement de la voiture électrique de la marque chinoise, ce qui a entraîné la nécessité de trouver un remplaçant pour occuper ce poste important.

Xiaomi a décidé que la personne la plus appropriée pour ce poste était William Lu (également connu sous le nom de Lu Weibing), une personne assez reconnue au sein de l’entreprise pour son bon rôle en tant que directeur général de la sous-marque Redmi, vice-président senior du groupe, président des activités en Chine et même de la zone internationale, donc son choix n’était pas du tout un hasard.

William Lu, le nouveau visage des téléphones Xiaomi

Diplômé en chimie de l’Université de Tsinghua en 1998 et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Cheung Kong Graduate School of Business en 2009, William Lu est arrivé chez Xiaomi en 2019. L’entreprise asiatique a immédiatement placé sa confiance en lui en lui confiant des rôles clés, et on peut dire qu’il s’en est très bien sorti.

En réalité, au sein de Redmi lui-même, il était chargé de l’organisation de la planification des produits, des ventes et du marketing, ainsi que de la stratégie de fabrication, un mandat qui s’est soldé par de grands lancements et une augmentation des ventes qui se poursuit encore aujourd’hui au sein de la sous-marque Xiaomi, ce qui a permis à Lei Jun de lui accorder une confiance totale pour le remplacer.

Avant son arrivée chez Xiaomi, William Lu s’est également distingué dans le monde des affaires en fondant la société Shenzhen Chenye New Energy Technology Co., Ltd., une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication et le développement de batteries lithium-ion, dont il a également été le directeur exécutif de juin 2017 à décembre 2018.

Par conséquent, bien que beaucoup d’entre nous ne connaissions pas vraiment le nom de William Lu avant l’annonce de sa nomination à la présidence du groupe Xiaomi, il était déjà un cadre supérieur très reconnu dans le secteur. Il ne reste plus qu’à voir ce que nous réserve son mandat pour les années à venir, mais compte tenu de ce que nous avons pu voir en 2024, l’avenir s’annonce prometteur.

Plus d’informations | Xiaomi