Transfert facile de vidéos et photos du WhatsApp de ton Xiaomi à ton ordinateur, sans câbles !

Il est vrai que la tâche de transférer des fichiers de notre téléphone Xiaomi vers l’ordinateur a été grandement simplifiée au fil des années grâce à des outils tels que ShareMe. Cependant, aussi pratique que soit l’utilisation de cette application, tout le monde ne l’a pas intégrée dans sa vie quotidienne, il est donc beaucoup plus simple d’opter pour d’autres options comme utiliser l’application WhatsApp pour la même fin.

Si vous ne le saviez pas, ce service dispose également d’une application pour Windows ou Mac et vous pouvez même choisir d’utiliser sa version web. Avec cela installé et prêt sur votre ordinateur, transférer des fichiers sans fil depuis votre téléphone sera un jeu d’enfant, car tout se synchronisera automatiquement et vous pourrez le faire beaucoup plus facilement que vous ne pourriez le faire avec d’autres services comme Nearby Share.

Comment envoyer des fichiers depuis votre Xiaomi vers votre ordinateur en utilisant WhatsApp

Comme nous vous l’avons dit, la première chose à prendre en compte lors de la réalisation de ce tutoriel simple est que vous devez avoir l’application WhatsApp installée à la fois sur votre téléphone et sur votre ordinateur, car elle est indispensable pour pouvoir envoyer et télécharger les fichiers que vous souhaitez envoyer correctement.

Une fois que vous l’avez, vous devez créer une conversation privée avec vous-même dans l’application WhatsApp sur votre téléphone Xiaomi, ce que vous pouvez faire en appuyant sur « Nouveau chat » et en sélectionnant votre propre numéro dans la liste de contacts. Une fois que vous l’avez fait, vous n’avez qu’à charger n’importe quel type de fichier dans la conversation et il sera entièrement synchronisé sur votre compte sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d’autre.

Cela apparaîtra automatiquement dans votre application WhatsApp sur votre PC lorsque vous l’aurez ouverte et vous n’aurez plus qu’à déployer les options du fichier et cliquer sur « Télécharger ». Ce téléchargement sera stocké dans la mémoire interne de votre ordinateur, vous pourrez donc accéder à un envoi de fichiers sans avoir besoin d’installer d’autres applications que vous n’utilisez pas généralement dans votre vie quotidienne.