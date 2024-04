Les premières fonctions d’IA d’Apple ne seront pas traitées dans le nuage

Les premières fonctionnalités d’IA que nous verrons dans iOS 18 seront traitées sur les appareils et non dans le cloud

iOS 18 aura de nombreuses fonctionnalités d’IA

Tout indique que dans iOS 18, nous verrons de nombreuses fonctionnalités d’Intelligence Artificielle. L’IA arrivera sur des applications natives telles qu’Apple Music, l’application Messages ou les outils de la suite iWork. L’une des incertitudes concerne l’endroit où ces fonctions seront traitées, que ce soit dans le cloud à l’aide de serveurs ou sur les appareils. Il semble qu’après tout, ce sera la seconde option.

Comme le souligne Mark Gurman dans la section des questions-réponses de sa newsletter hebdomadaire Power On, les premières fonctions d’Intelligence Artificielle présentées par Apple seront traitées sur les appareils et ce sera le logiciel qui les renforcera ; il n’y aura pas de traitement dans le cloud via des serveurs comme on le pensait.

iOS 18 serait celui qui renforcerait la plupart des fonctions d’IA

Cependant, il n’est pas précisé si les fonctions d’IA traitées sur les appareils seront disponibles sur tous les iPhone, voire la plupart d’entre eux, ou si cela sera possible grâce au processeur A18 et donc uniquement sur les iPhone 16, comme cela a été largement évoqué. Gurman pense également que certaines fonctions traitées dans le cloud seront renforcées par Gemini ou un autre modèle, étant donné que la société a eu des discussions avec Google, OpenAI et Baidu.

Bien que les premières fonctions que nous verrons seront traitées sur l’appareil, nous verrons également certaines fonctions traitées dans le cloud. Il est important de souligner que Apple a récemment acheté des serveurs pour se préparer à cela, mais il semble avoir besoin de plus de temps et c’est peut-être la raison pour laquelle nous verrons d’abord les fonctions sur les appareils.

On s’attend à ce que dans iOS 18, de nouvelles améliorations soient apportées au Spotlight pour améliorer les recherches, à Apple Music pour la génération automatique de listes, à Messages pour la génération de textes et à la suite iWork pour faciliter grandement le travail. De plus, on s’attend à ce que Siri soit beaucoup plus conversationnel et capable de répondre à nos demandes et de créer des raccourcis, entre autres choses.

Nous connaîtrons toutes ces nouveautés lors de la WWDC 2024 du mois de juin prochain, mais il n’est pas nécessaire d’attendre la conférence des développeurs pour essayer l’IA sur l’iPhone, car il existe déjà certaines fonctionnalités que nous pouvons tester.