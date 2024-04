Ces 4 téléphones Xiaomi reçoivent déjà la mise à jour vers HyperOS en Europe

La mise à jour vers HyperOS est déjà en train d’arriver sur les Redmi 13C, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 13 Pro et POCO M6 Pro de l’Union européenne

Le Redmi 13C est l’un des téléphones Xiaomi qui est déjà en train de se mettre à jour vers HyperOS sur le continent européen

Après une petite pause dans le déploiement de HyperOS sur le continent européen, puisque, au cours du dernier mois, seul le Xiaomi 13 Lite avait été mis à jour via la ROM européenne, le géant chinois a commencé à libérer la dernière version de sa surcouche pour Android sur plusieurs appareils de son catalogue.

En particulier, la marque chinoise a commencé à déployer la mise à jour vers HyperOS sur quatre de ses terminaux les plus populaires des marques Xiaomi, Redmi et POCO en Europe.

Les Redmi 13C, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 13 Pro et POCO M6 Pro reçoivent leur dose de HyperOS sur le marché européen

Comme nous le confirment nos confrères du média spécialisé XIAOMIADICTOS, Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour vers HyperOS sur les Redmi 13C, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 13 Pro et POCO M6 Pro en Europe via les ROMs européennes et mondiales.

Ainsi, le Redmi 13C a abandonné MIUI et a commencé à recevoir une version de HyperOS basée sur Android 13 à la fois via la ROM mondiale avec le numéro de version OS1.0.1.0.UGPMIXM et via la ROM européenne, dont le numéro de build est V14.0.9.0.TGPEUXM.

De son côté, le Xiaomi 11 Lite 5G NE a commencé à être mis à jour vers HyperOS avec Android 14 via la ROM mondiale avec la version firmware OS1.0.3.0.UKOMIXM et le Redmi Note 13 Pro a fait de même grâce à la ROM européenne identifiée par la variante OS1.0.1.0.UNFEUXM.

Enfin, le POCO M6 Pro a également reçu la mise à jour vers HyperOS avec Android 14 via la ROM européenne avec le numéro de version OS1.0.1.0.UNFEUXM.

De plus, tout semble indiquer que la marque chinoise prévoit de déployer la mise à jour vers HyperOS sur les Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro et sur les membres de la série Redmi Note 11 en Europe au cours des prochaines semaines.