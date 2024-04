iGBA, le premier émulateur de jeux officiel pour iPhone a été supprimé de l’App Store

Il n’y a pas de raison officielle, mais la plus logique semble être qu’elle a été supprimée pour être une copie

iGBA a été supprimée de l’App Store

Récemment, iGBA est arrivé sur l’App Store, le premier émulateur de jeux officiel pour iPhone grâce à un changement de réglementation annoncé par la société il y a une semaine. Avec iGBA, il était possible de jouer à des jeux rétro de la mythique Game Boy depuis notre appareil, mais après une courte durée, l’application a été supprimée de la boutique d’applications Apple.

Pour faire fonctionner iGBA, il était nécessaire de télécharger les ROM des jeux, de les enregistrer dans l’application « Fichiers » et ensuite de les ouvrir à partir de là dans l’émulateur. Bien que les émulateurs soient autorisés par le changement de réglementation, il est possible que le problème soit que iGBA est une copie d’un autre émulateur mythique, mais avec des publicités.

iGBA a eu une courte durée de vie sur l’App Store

iGBA est une version de l’application open source GBA4iOS développée par Riley Testut, un émulateur très célèbre sur iOS. Pendant le week-end où iGBA était disponible sur la boutique d’applications Apple, il a atteint les premières places de la liste des applications les plus téléchargées, mais de nombreux utilisateurs se sont plaints du fait qu’il s’agissait d’une copie avec des publicités.

Il n’est pas clair si Apple a supprimé iGBA parce qu’elle considérait que l’application avait été volée à GBA4iOS, mais cela semble être la raison la plus logique. Nous devons également prendre en compte le fait que pour utiliser iGBA, il était nécessaire de télécharger les ROM sur Internet, de les enregistrer dans l’application « Fichiers » et ensuite d’ouvrir les jeux dans iGBA, ce qui pourrait impliquer la possession illégale de certains jeux.

iGBA était une Game Boy avec laquelle on pouvait jouer aux jeux les plus célèbres de la Game Boy Color, Advance et SP. L’application affichait les commandes de la console sur un écran supérieur. En gros, c’était la console elle-même. Elle était disponible pour iPhone et iPad, elle avait des options de personnalisation et était compatible avec AirPlay.

iGBA est arrivé une semaine après le changement de réglementation de l’App Store et il n’est toujours pas clair pourquoi il a été supprimé, mais il est probable que cela soit dû au fait qu’il s’agissait d’une copie. Les changements dans l’App Store permettent aux émulateurs sans restrictions apparentes, donc nous devrons attendre que la société clarifie la situation.