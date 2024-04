Arrête de chercher, Xiaomi lance le meilleur haut-parleur Bluetooth de l’été : le nouvel Xiaomi Sound Outdoor est prêt

C’est vrai que Xiaomi n’a pas lancé sur le marché un haut-parleur Bluetooth que nous pouvions emmener partout avec une excellente qualité sonore depuis très longtemps, mais heureusement, cette attente est terminée. Dans ce cas, la marque vient de présenter mondialement le nouveau Xiaomi Sound Outdoor, un appareil que l’on pourrait considérer comme la rénovation de son populaire Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker.

Ce nouveau produit est déjà visible sur le site officiel de la marque sur le marché mondial, en attendant de savoir si nous pourrons en profiter dans les semaines à venir en France. Pour l’instant, nous n’avons pas de date d’arrivée ni de prix définitif, mais nous pouvons déjà vous donner tous les détails pour que vous puissiez découvrir ses principales caractéristiques.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Sound Outdoor

Xiaomi Sound Outdoor DIMENSIONS ET POIDS 196,6 x 68 x 66 mm 597 grammes HAUT-PARLEUR Double radiateur passif Puissance totale de sortie de 30 W CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.4 Connexion multipoint jusqu’à 100 haut-parleurs BATTERIE 2 600 mAh Jusqu’à 12 heures d’autonomie AUTRES Résistance IP67 Cordon en caoutchouc antiperdu intégré Microphone intégré pour les appels Disponible en noir, bleu et rouge prix N/D

Un son de première classe que vous pouvez tenir dans votre main

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, le nouveau Xiaomi Sound Outdoor ressemble beaucoup au modèle qu’il remplace, et on peut d’ailleurs continuer à l’acheter dans les finitions noir, bleu et rouge. Ce dispositif intègre comme grande nouveauté un cordon en caoutchouc antiperdu qui nous permettra de le transporter facilement ainsi que des boutons physiques à partir desquels nous contrôlerons tous les aspects liés à la lecture.

De plus, il s’agit d’un haut-parleur résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP67, une connectivité Bluetooth 5.4 grâce à laquelle nous pouvons connecter simultanément jusqu’à 100 haut-parleurs, un microphone intégré pour répondre aux appels et même une batterie de 2 600 mAh qui nous offrira une autonomie estimée d’environ 12 heures pour profiter de notre musique préférée partout.



Enfin, en plus de disposer d’un port USB-C pour recharger cette batterie, l’enceinte nous offre également une puissance de sortie totale allant jusqu’à 30W grâce à son double radiateur passif situé à l’avant. Il est vrai que nous ne l’avons pas encore testé, mais étant donné qu’il double la puissance de sa génération précédente, il est fort probable que la qualité sonore soit excellente par rapport à la taille du produit.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Sound Outdoor

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Sound Outdoor est déjà disponible sur le site Global de la marque, mais pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur son arrivée en France ni sur son prix. On s’attend à ce que cela soit dévoilé dans les semaines à venir, ce qui sera une excellente nouvelle pour tous, car nous sommes face à un produit de qualité et on espère qu’il ne sera pas trop cher.