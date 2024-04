Redmi Note 13 Pro 5G vs realme 12 Pro 5G : comparaison de toutes les différences et lequel est meilleur

Nous confrontons ces smartphones de milieu de gamme pour découvrir toutes leurs différences et déterminer lequel vaut le plus la peine actuellement

À gauche, le Redmi Note 13 Pro 5G en couleur pourpre aurore, à droite, le realme 12 Pro 5G en couleur beige navigateur / Photographie de Juan Antonio Morales Gil

Si vous souhaitez acheter un bon smartphone de milieu de gamme, vous devez toujours prendre en compte les alternatives proposées par Xiaomi et realme. En ce moment, ces deux marques ont deux options qui sont très similaires en termes de rapport qualité-prix. Nous parlons du Redmi Note 13 Pro 5G et du realme 12 Pro 5G, des smartphones que nous confrontons dans cette comparaison afin de découvrir toutes leurs différences et déterminer lequel est le meilleur choix en ce moment.

Choisir entre le Redmi Note 13 Pro 5G et le realme 12 Pro 5G peut s’avérer très difficile, car les deux modèles offrent des caractéristiques similaires pour des prix également très similaires. Cependant, trouver les différences qui les séparent peut vous aider à faire votre choix. Avant d’entrer dans la tâche, nous rappelons que vous pouvez également consulter la comparaison entre le realme 12 Pro+ 5G et le Redmi Note 13 Pro+ 5G, les modèles les plus avancés des deux familles.

Redmi Note 13 Pro 5G vs realme 12 Pro 5G: comparaison des caractéristiques

Comparaison Redmi Note 13 Pro 5G vs. realme 12 Pro 5G Caractéristiques Redmi Note 13 Pro 5G realme 12 Pro 5G Dimensions 161,1 x 74,24 x 7,98 mm 161,47 x 74,02 x 8,75 millimètres Poids 187 grammes 190 grammes Écran AMOLED de 6,67 pouces 1,5K (2.712 x 1.220 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale de 1.800 nits

Corning Gorilla Glass Victus AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz

Luminosité jusqu’à 950 nits

Corning Gorilla Glass Victus Densité de pixels 446 ppp 394 ppp Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8/12 Go 8/12 Go Système d’exploitation MIUI 14 basé sur Android 13 realme UI 5.0 basé sur Android 14 Stockage 128/256/512 Go 256 Go Caméras Capteur principal de 200 Mpx avec OIS, ultra grand angle de 8 Mpx et macro de 2 Mpx Capteur principal de 50 Mpx, caméra téléobjectif avec zoom optique x2 de 32 MP et capteur ultra grand angle de 8 MP, Batterie 5.100 mAh avec charge rapide 67W 5.000 mAh avec charge rapide 67W Autres Haut-parleur double avec Dolby Atmos, port de 3,5 mm, double SIM, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, NFC, Bluetooth 5.2 Double SIM, haut-parleurs stéréo, vibration haptique, résistance IP65, WiFi 6, Bluetooth 5.2, lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Prix de départ 379,99 euros 399,99 euros

Design

Tandis que le Redmi Note 13 Pro 5G opte pour un design plus conservateur, le realme 12 Pro 5G mise sur une esthétique plus attrayante, tant pour son grand module circulaire à l’arrière que pour les matériaux choisis pour sa fabrication. Ces différences nous permettent de reconnaître les protagonistes de cette comparaison au premier regard, nous savons lequel est lequel dès que nous les voyons.

D’un côté, nous avons le Redmi Note 13 Pro 5G, avec un design très simple qui suit la ligne marquée par Redmi dans ses derniers modèles. L’élément le plus remarquable de son dos est le module de caméra carré situé dans le coin supérieur gauche, qui comporte également plusieurs lignes décoratives séparant les différentes lentilles. En ce qui concerne la couleur, le téléphone est disponible en noir minuit, violet aurore et vert forêt.

La qualité de construction de ce smartphone est bonne, avec un dos en plastique offrant une bonne sensation au toucher. D’autre part, il a des dimensions de 161,1 x 74,24 x 7,98 millimètres et un poids de 187 grammes, vous pouvez donc déjà voir qu’il est plus fin et un peu plus léger que son rival dans la comparaison.

D’un autre côté, nous avons le realme 12 Pro 5G, un terminal beaucoup plus attrayant en termes de design. Tout d’abord, il possède un grand module circulaire pour les caméras sur la partie centrale supérieure de son dos, un élément qui ne passe pas inaperçu. Il est également remarquable pour les couleurs dans lesquelles il est disponible, submarine bleu et navigateur beige, des tons peu courants sur le marché.

Le realme 12 Pro 5G est supérieur au Redmi Note 13 Pro 5G en termes de qualité de construction, car il dispose d’un dos en cuir vegan qui lui confère une touche très « premium ». Il est vrai qu’il est plus épais (8,75 millimètres) que le terminal Xiaomi, mais ses courbes latérales le rendent agréable à tenir.

Écran

Les différences entre le Redmi Note 13 Pro 5G et le realme 12 Pro 5G sont également présentes lorsque nous analysons leurs écrans. D’un côté, le smartphone de Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2.712 x 1.220 pixels), une netteté de 446 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une luminosité maximale de 1.800 nits et un verre Gorilla Glass Victus pour la protection.

En ce qui concerne le realme 12 Pro 5G, il monte un écran courbé AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels), une netteté de 396 pixels par pouce, une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz, une luminosité maximale de 950 nits et un verre Gorilla Glass Victus.

En pratique, les deux écrans offrent des images d’excellente qualité dans tous les domaines. Cependant, la victoire revient de justesse au Redmi Note 13 Pro 5G pour 2 détails : la netteté et la luminosité maximale. Son écran est supérieur à celui du realme 12 Pro 5G sur ces aspects, ce qui rend également l’expérience qu’il offre meilleure, en particulier en extérieur.

Matériel et logiciel

Le matériel est un autre aspect dans lequel le Redmi Note 13 Pro 5G et le realme 12 Pro 5G présentent des différences notables. Les deux smartphones sont équipés de processeurs Qualcomm, mais tandis que le Redmi est équipé du Snapdragon 7s Gen 2, le realme bénéficie du Snapdragon 6 Gen 1. Bien que les performances des deux processeurs soient similaires, il convient de reconnaître que le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 est légèrement en avance en termes de puissance.

Malgré cette différence, vous pouvez vous attendre à une excellente expérience avec les deux terminaux. Vous pourrez les utiliser pour des tâches moins exigeantes, comme discuter ou regarder des vidéos, ainsi que pour d’autres tâches nécessitant plus de puissance, comme jouer ou retoucher des images. Si vous avez généralement besoin de beaucoup d’espace pour installer des applications et stocker des documents, le Redmi Note 13 Pro 5G vous intéressera davantage, car il est disponible dans une version supérieure de 512 Go, tandis que le realme 12 Pro 5G se contente de 256 Go.

De plus, l’expérience d’utilisation joue également un rôle essentiel grâce au logiciel, un autre aspect dans lequel le terminal de realme sort gagnant. Selon notre expérience, le système d’exploitation du realme 12 Pro 5G est mieux optimisé que celui du Redmi Note 13 Pro 5G, ce qui a un impact positif sur la fluidité des performances.

D’autre part, le smartphone de realme dispose également d’un système d’exploitation plus récent. Alors que celui-ci arrive directement avec realme UI 5.0 basé sur Android 14, les versions les plus récentes des deux systèmes, le Redmi Note 13 Pro 5G le fait avec MIUI 14 basé sur Android 13. Par conséquent, il faudra attendre l’arrivée de HyperOS et Android 14, ce qui signifie une année de mises à jour perdue.

Autonomie et charge

Les différences en ce qui concerne la batterie sont minimes entre les protagonistes de la comparaison. Le Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’une batterie de 5.100 mAh avec une charge rapide de 67W, tandis que celle du realme 12 Pro 5G est de 5.000 mAh, également avec une charge rapide de 67W.

En pratique, cela signifie que les deux téléphones peuvent parfaitement tenir toute la journée en termes d’autonomie. En réalité, si vous n’utilisez pas beaucoup votre téléphone, il peut même durer jusqu’au deuxième jour d’utilisation. De plus, la charge rapide de 67W signifie que les deux téléphones ont besoin d’environ 40 minutes pour se charger complètement.

Caméras

La comparaison entre les caméras du Redmi Note 13 Pro 5G et celles du realme 12 Pro 5G nous amène à découvrir que le premier a une meilleure lentille principale, mais que le deuxième est supérieur en termes de polyvalence des lentilles.

Si nous nous concentrons sur le téléphone Xiaomi, nous découvrons qu’il a une caméra principale de 200 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP à l’arrière, avec une seule caméra de 16 MP à l’avant. La performance de cette lentille principale de 200 MP est remarquable, elle vous permet de capturer des photos d’une qualité telle qu’elles semblent plus adaptées à un téléphone haut de gamme. De plus, elle est dotée d’une stabilisation optique de l’image et d’un enregistrement vidéo en 4K.

Le realme 12 Pro 5G monte également une triple caméra à l’arrière, mais la configuration est différente. Ce module est dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels aux côtés duquel se trouvent un capteur de téléobjectif de 32 MP avec un zoom x2 et un ultra grand angle de 8 MP. Juste de l’autre côté, à l’avant, se trouve un appareil photo frontal de 16 MP, précisément dans le trou dans l’écran.

L’objectif principal du realme 12 Pro 5G est également très utile pour capturer des photos de haute qualité, bien qu’elles n’atteignent pas le niveau d’excellence de celles que vous pouvez prendre avec le Redmi Note 13 Pro 5G. Cependant, le téléphone realme se distingue par la présence d’un capteur de téléobjectif de haute qualité, vous permettant de prendre de meilleures photos à longue distance. De plus, en revenant à sa lentille principale, il peut également enregistrer des vidéos en 4K avec une stabilisation optique de l’image.

Conclusion

Comme nous l’avons vu tout au long de la comparaison, le Redmi Note 13 Pro 5G et le realme 12 Pro 5G sont des smartphones de milieu de gamme qui offrent une expérience très similaire. Cependant, il y a de légères différences qui nous amènent à pencher en faveur du Redmi Note 13 Pro 5G comme meilleur achat actuellement. Parmi celles-ci, on compte l’écran, plus net et plus lumineux, le processeur plus puissant et l’excellente caméra principale de 200 MP qui dirige son système photographique.

Ce Redmi Note 13 Pro 5G a le même prix que le realme 12 Pro 5G dans le modèle 8Go+256Go, c’est-à-dire 399,99 euros. Vous pouvez l’acheter sur AliExpress Store, sur Amazon, sur PcComponentes et dans la boutique officielle de Xiaomi, où il bénéficie généralement de grandes réductions.

Redmi Note 13 Pro 5G

realme 12 Pro 5G

Avant de terminer la comparaison, nous devons mentionner que le realme 12 Pro 5G est également un achat très judicieux en raison de son bon rapport qualité-prix. Comme nous l’avons vu, il a un design « premium », un écran de grande qualité, de bonnes performances et un système de caméras très polyvalent, en plus d’un système d’exploitation plus récent que son concurrent Xiaomi.

Ce realme 12 Pro 5G part à partir de 399,99 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est disponible sur Amazon, sur PcComponentes, sur MediaMarkt et sur Ebay, également avec des baisses de prix occasionnelles.