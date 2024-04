iOS 17.5 : nouveautés et date de sortie possible

Tout ce que vous devez savoir sur iOS 17.5 : nouveautés, date de sortie et comment l’installer

Nous vous détaillons tout ce que vous devez savoir sur iOS 17.5, la prochaine grande mise à jour qu’Apple lancera dans les prochaines semaines. Cette nouvelle version se distinguera par la possibilité de télécharger des applications via le web, ainsi que par des changements dans l’interface de certaines applications et plus de nouveautés.

Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques et la date de sortie possible d’iOS 17.5. On s’attend à ce que cette version soit disponible peu avant la WWDC 2024, qui aura lieu le 10 juin, où les nouvelles versions des logiciels d’Apple seront présentées, comme iOS 18 avec ses fonctionnalités d’Intelligence Artificielle.

Date de sortie de la version finale d’iOS 17.5

Bien que nous n’ayons pas de date précise, nous pouvons nous baser sur les sorties des années précédentes. Historiquement, Apple a lancé les versions .5 aux dates suivantes :

iOS 16.5 : 18 mai

iOS 15.5 : 16 mai

iOS 14.5 : 26 avril

iOS 13.5 : 20 mai

En tenant compte de ces informations, il est probable que iOS 17.5 soit lancé à des dates similaires, suggérant qu’il pourrait être disponible mi-mai.

Nouveautés d’iOS 17.5

Nous détaillons ci-dessous les nouveautés d’iOS 17.5 sous forme de liste pour une lecture plus aisée :

Possibilité de télécharger des applications via le web : Les développeurs pourront offrir cette option, à condition de remplir certaines exigences, telles que compter plus de deux ans dans le programme de développeurs Apple et avoir une application qui a atteint plus d’un million d’installations initiales sur iOS au cours de l’année précédente.

: Les développeurs pourront offrir cette option, à condition de remplir certaines exigences, telles que compter plus de deux ans dans le programme de développeurs Apple et avoir une application qui a atteint plus d’un million d’installations initiales sur iOS au cours de l’année précédente. Améliorations dans l’application Podcasts native : Désormais, la couleur du widget de l’application Podcasts changera en fonction du podcast que nous écoutons.

: Désormais, la couleur du widget de l’application Podcasts changera en fonction du podcast que nous écoutons. Redesign de l’icône « Objectif de lecture » dans la barre de navigation supérieure d’Apple Books.

dans la barre de navigation supérieure d’Apple Books. Alertes sur l’iPhone lorsqu’il détecte un traqueur non enregistré qui n’est pas un AirTag , à condition que ce traqueur soit compatible avec le réseau de localisation.

, à condition que ce traqueur soit compatible avec le réseau de localisation. Fonction pour bloquer tous les participants d’un appel FaceTime.

Références à un nouveau geste pour l’Apple Pencil et à une nouvelle section de batterie dans les réglages des nouveaux iPad.

Comment installer iOS 17.5 bêta 1

Si vous souhaitez tester les nouveautés mentionnées précédemment, voici comment installer la version bêta d’iOS 17.5 sur votre iPhone ou iPad :