Arrivée d’iGBA sur l’App Store : voici comment utiliser le premier émulateur de jeux pour iPhone

Nous vous expliquons comment utiliser iGBA sur iPhone, le premier émulateur de jeux disponible sur l’App Store

iGBA est le premier émulateur officiel pour iPhone et iPad

Après de nombreuses années, les émulateurs de jeux sont désormais autorisés sur l’App Store grâce aux nouvelles règles annoncées par Apple il y a quelques jours. Suite à l’annonce des nouvelles règles permettant les émulateurs de jeux sur iPhone, iGBA est arrivé, le tout premier pour que les utilisateurs puissent jouer à Pokémon ou Mario depuis leur appareil.

Jusqu’à présent, il était nécessaire de recourir à certaines astuces pour avoir un émulateur de jeux sur iPhone, car l’App Store ne les autorisait pas. Maintenant, il suffit de le télécharger depuis la boutique d’applications Apple et de profiter de tous les jeux. Cet article vous expliquera comment utiliser iGBA, le premier émulateur pour iPhone.

Comment utiliser iGBA, le premier émulateur de jeux pour iPhone

iGBA reproduit la mythique Game Boy afin que les joueurs puissent jouer à certains des jeux les plus cultes de Pokémon ou Mario. L’application est compatible avec l’iPhone et l’iPad et vous permettra de jouer aux jeux de cette console populaire.

iGBA dispose d’un site web où vous pouvez télécharger les jeux, mais il n’y en a pas encore disponibles. De plus, il comprend de nombreuses options qui permettent de personnaliser l’expérience de jeu, telles que la vibration ou l’autosauvegarde. Une fonctionnalité géniale de cet émulateur est qu’il est compatible avec AirPlay pour jouer sur des téléviseurs compatibles.

Pour utiliser l’émulateur, vous devez suivre les étapes suivantes:

Téléchargez l’émulateur iGBA depuis l’App Store. Téléchargez le jeu de votre choix depuis ce site web. Enregistrez-le dans l’application Fichiers. Ouvrez l’application Fichiers et décompressez le fichier zip. Cliquez sur le nouveau fichier pour l’ouvrir dans iGBA. Dans mon cas, j’ai dû rechercher le jeu dans l’émulateur et cliquer dessus pour pouvoir jouer.

En prenant soin de ce que vous téléchargez, voici les étapes pour profiter d’iGBA, le premier émulateur officiel téléchargé depuis l’App Store sur iPhone ou iPad. Nous ne pensions pas que cela arriverait un jour, mais les changements imposés par la directive sur les marchés numériques de l’UE l’ont rendu possible. Ce ne sera pas le seul à arriver, car le mythique Delta a également été approuvé par Apple.