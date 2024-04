Le meilleur chez moi : un routeur neutre Xiaomi à côté de celui de mon opérateur

Accéder à Internet avec une bonne vitesse et sans problèmes de couverture est devenu indispensable de nos jours. C’est quelque chose que nous n’avons pas toujours assuré dans nos maisons car la qualité des routeurs des fournisseurs d’accès n’est pas toujours la plus adaptée pour cela, mais il existe une astuce qui peut grandement améliorer la qualité de votre réseau WiFi.

Dans ce cas, nous faisons référence à l’utilisation du routeur neutre, un dispositif utilisé en tandem avec le routeur de notre fournisseur, capable d’améliorer les performances en étendant la couverture du réseau ou même la vitesse de transmission en connectant un simple câble entre les deux.

Comment un routeur neutre Xiaomi peut améliorer la couverture WiFi de votre maison

Les routeurs fournis par le fournisseur sont équipés d’une configuration spécifique pour fonctionner avec un seul FAI (fournisseur d’accès Internet), ce qui peut entraîner une qualité de connexion pas optimale. C’est précisément pour cette raison qu’utiliser un routeur Xiaomi en tandem avec celui-ci peut grandement améliorer les performances, car ces routeurs neutres peuvent être utilisés indifféremment avec n’importe quel type de connexion.

Ce type de produit est généralement équipé d’antennes plus puissantes, d’un plus grand nombre d’antennes, de technologies spécifiques améliorant la transmission de données et même de la possibilité de connecter un plus grand nombre de dispositifs simultanément grâce à la puissance de son processeur interne, dépassant ainsi largement les performances des routeurs « gratuits » fournis par les opérateurs.

Une fois cela bien compris, nous devons vous dire que la connexion entre les deux est assez simple, car cela peut être réalisé avec un câble Ethernet connecté entre le routeur du fournisseur et le neutre que nous avons acheté. La configuration peut être plus compliquée, mais nos collègues de Xataka l’expliquent en détail dans cet article spécifique.

Une fois cette opération terminée, nous pourrons profiter de manière beaucoup plus efficace des capacités de notre réseau WiFi grâce à l’installation de ce routeur neutre. En réalité, il n’est pas nécessaire d’opter pour des produits haut de gamme pour améliorer notre expérience, car certains comme le Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition à seulement 29,99 euros seront plus que suffisants pour la plupart des utilisateurs.