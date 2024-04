Téléphones mobiles avec processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2: liste complète des modèles

Le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 est l’un des processeurs les plus populaires sur le marché des smartphones milieu de gamme. Voici tous les téléphones équipés de ce processeur

Le realme 12 Pro+ 5G est l’un des smartphones milieu de gamme équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 / Photographie de AndroAall

En septembre 2023, Qualcomm a présenté le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un processeur destiné aux smartphones milieu de gamme qui est déjà présent dans certains des téléphones les plus populaires de ce segment, seulement quelques mois plus tard. Dans ce guide, nous analysons en détail le marché pour découvrir quels sont les smartphones équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 que vous pouvez acheter actuellement.

Sur Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion de tester quelques smartphones avec cette puce et nous confirmons qu’elle offre de bonnes performances, et peut même exécuter certains des jeux les plus exigeants du moment. De plus, le Snapdragon 7s Gen 2 est présent dans des téléphones offrant un excellent rapport qualité-prix, vous ne vous tromperez donc pas en choisissant l’un de ces terminaux si vous recherchez un smartphone milieu de gamme qui offre une bonne expérience pour un prix abordable.

Smartphones avec processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Avant de connaître les smartphones équipés du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, il est important de mentionner qu’il s’agit d’un processeur octa-core avec une configuration 4+4 pour les performances élevées (2,4 GHz) et la consommation réduite (1,95 GHz), utilisant l’architecture big.LITTLE. De plus, ce processeur prend en charge les écrans Full HD+ jusqu’à 144 Hz, les caméras de 200 mégapixels et l’enregistrement vidéo en 4K à 30 images par seconde.

Ces caractéristiques nous donnent déjà une idée générale des smartphones qui ont le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 comme cerveau. Cependant, il vaut la peine d’approfondir notre connaissance de ces téléphones, ce que nous ferons ci-dessous.

realme 12 Pro+ 5G

L’un des smartphones avec processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 est le realme 12 Pro+ 5G, qui offre une expérience fluide au quotidien. La puce a assez de puissance pour exécuter les tâches quotidiennes, et peut même faire tourner les jeux les plus exigeants pendant de longues périodes. C’est ce que nous avons pu constater lors de notre test du realme 12 Pro+ 5G, qui nous a laissé de bonnes impressions en termes de performances.

L’achat de ce smartphone vaut également la peine pour la haute qualité de son écran AMOLED. Il a une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Nous soulignons également la polyvalence de son système de caméras, avec un capteur téléobjectif de 64 mégapixels qui pourrait facilement appartenir à un téléphone haut de gamme.

D’autre part, le téléphone de realme a également une excellente autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Si vous n’êtes pas très exigeant, vous pourrez même dépasser une journée d’autonomie. De plus, il prend en charge la charge rapide 67W, il se recharge donc en un peu plus d’une demi-heure. Enfin, ce realme 12 Pro+ 5G se distingue également par son design « premium », avec une finition en cuir vegan qui est très agréable au toucher.

Le realme 12 Pro+ 5G est sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché, avec un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez l’acheter, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur PcComponentes, sur Ebay et sur MediaMarkt dans différentes configurations de mémoire.

Redmi Note 13 Pro 5G

Le Redmi Note 13 Pro 5G fait également confiance au Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 comme processeur, vous pouvez donc vous attendre à une expérience fluide pour toutes sortes de tâches. Il est vrai qu’il fonctionne mieux avec les applications moins exigeantes, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming, mais il peut également faire face aux jeux ou aux éditeurs vidéo. De plus, vous pouvez l’acheter avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Un autre aspect qui brille sur ce Redmi Note 13 Pro 5G, c’est son écran. Il dispose d’un panneau OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2 712 x 1 220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 1 800 nits, protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus. En pratique, la qualité de cet écran est excellente, vous pourrez le voir parfaitement même en extérieur.

Si vous recherchez un smartphone économique offrant une bonne expérience, ce Redmi Note 13 Pro 5G est un bon choix.

Le Redmi Note 13 Pro 5G maintient également un bon niveau en termes de photographie, en particulier grâce à son appareil photo principal de 200 mégapixels à l’arrière. Avec cet objectif, vous pourrez capturer des images d’une qualité exceptionnelle, proche de celle des smartphones haut de gamme. Enfin, parmi les points forts du téléphone, on trouve également la batterie de 5 100 mAh avec charge de 67W, qui offre une bonne autonomie.

Ce Redmi Note 13 Pro 5G commence à partir de 379,99 euros pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il est déjà possible de le trouver pour beaucoup moins cher dans toutes ses versions. Il est disponible chez AliExpress Store, sur Amazon, chez PcComponentes et sur la boutique officielle de Xiaomi, où vous pourrez souvent l’acheter avec des remises.

POCO X6 5G

La relation qualité-prix offerte par le POCO X6 5G est également excellente, et bien sûr, il est équipé du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 comme processeur. Avec ce smartphone milieu de gamme, vous bénéficierez de bonnes performances au quotidien, vous n’aurez aucun problème à l’utiliser pour discuter, regarder des vidéos, rechercher des informations sur le navigateur ou jouer. De plus, comme nous le voyons dans son nom, il prend également en charge la connectivité 5G.

Le processeur s’accorde très bien avec l’écran, ce qui renforce la sensation de fluidité offerte par ce dernier. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2 712 x 1 220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de jusqu’à 1 800 nits. Si vous y prêtez attention, c’est le même écran que celui du Redmi Note 13 Pro 5G, ce qui signifie également que sa qualité est tout aussi bonne.

Avec le POCO X6, vous bénéficierez également d’une excellente autonomie, car sa batterie de 5 100 mAh peut facilement dépasser une journée d’utilisation. Avec la prise en charge de la charge rapide 67W, il se recharge donc en un peu plus d’une demi-heure. D’autre part, le smartphone est équipé d’une triple caméra arrière avec un objectif principal de 64 MP et une caméra frontale de 16 MP. Dans l’ensemble, ces objectifs offrent une bonne expérience photographique.

Il y a d’autres détails qui jouent en faveur de l’achat du POCO X6, comme le fait qu’il soit livré directement avec HyperOS, qu’il ait un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran ou qu’il ne pèse que 181 grammes. En plus de sa grande qualité, ce POCO X6 a un prix très compétitif, à partir de 299,99 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez AliExpress Store, sur PcComponentes et sur le site de Xiaomi, souvent en promotion.

Redmi Pad Pro

La Redmi Pad Pro n’est pas encore disponible sur le marché européen, mais nous connaissons déjà son processeur. En effet, cette tablette Xiaomi fait confiance au Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 comme cerveau, ce qui nous laisse présager que nous pourrons en tirer beaucoup de profit dans la vie de tous les jours. De plus, il est également important de mentionner que le processeur est accompagné de HyperOS, la nouvelle interface personnalisée de la marque chinoise.

Les caractéristiques de la Redmi Pad Pro comprennent également un écran de 12,1 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 4 haut-parleurs avec prise en charge du Dolby Atmos et une grande batterie de 10 000 mAh avec charge de 33W. Comme nous l’avons dit, elle n’est pas encore en vente, mais cette Redmi Pad Pro aspire déjà à devenir l’une des meilleures tablettes pas cher du marché lorsqu’elle arrivera en Europe.