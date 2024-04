Le compresseur d’air le plus populaire du marché : Xiaomi Portable Air 2

Il y a moins de deux ans, Xiaomi a lancé sur le marché mondial le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, un compresseur avec de nouvelles améliorations par rapport à sa génération précédente, comme la prise USB-C pour sa recharge et une capacité de gonflage plus élevée avec une seule charge. Plus tard, la marque asiatique a lancé en Chine sa nouvelle version, et nous pouvons maintenant l’acheter en France, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Le meilleur de tout est que ce produit intègre quelques améliorations intéressantes que nous allons vous montrer dans cet article, et un prix qui reste inchangé par rapport à sa génération précédente. En particulier, il est possible de l’acheter en France pour seulement 49,99 euros, et compte tenu de tout ce qu’il apporte de nouveau, nous pouvons déjà vous dire que cela nous semble même bon marché.

Une autonomie plus longue, plus rapide et de nouveaux modes de gonflage

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est pratiquement identique au modèle de génération précédente. En réalité, sur le plan esthétique, il n’y a aucun changement, à part une légèreté accrue et un poids réduit, ce qui est très appréciable car ce sont des produits assez lourds compte tenu de leurs dimensions.

Où nous trouverons les principaux changements, c’est au niveau interne, par exemple, nous avons maintenant une augmentation de 25% de la vitesse de remplissage par rapport au modèle 1S, une amélioration assez importante à laquelle nous devons ajouter une autonomie permettant de régler la pression de jusqu’à 10 pneus de voiture avec une seule charge.

De plus, un aspect intéressant qui a été ajouté est un mode spécifique pour les roues des trottinettes électriques. En réalité, de nombreux utilisateurs utilisent ce type de produits pour contrôler la pression des roues de leurs trottinettes, ce qui est un mode très apprécié pour une meilleure gestion des mêmes.

Enfin, il convient de mentionner que nous disposons toujours d’un port USB-C pour recharger sa batterie de 2000 mAh de capacité, ainsi que de la petite lumière LED intégrée pour éclairer n’importe quelle surface, deux points assez clés pour une meilleure expérience utilisateur une fois que nous allons l’utiliser.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Comme nous vous l’avons déjà dit au début de l’article, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 peut déjà être acheté en France pour un prix officiel de 49,99 euros. Sans aucun doute, compte tenu des améliorations intégrées dans ce nouveau modèle, nous sommes sûrs qu’il continuera à se vendre comme des petits pains, et cela est une très bonne nouvelle pour l’utilisateur.

