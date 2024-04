Ainsi, tu peux savoir combien de photos tu as prises avec chaque iPhone que tu as possédé

Avec le moteur de recherche de l’application Photos, vous pouvez savoir combien de photos vous avez prises avec votre iPhone et avec tous les modèles que vous avez possédés

Super astuce pour l’application Photos de l’iPhone

Même si vous ne le savez pas, l’iPhone dispose déjà de plusieurs fonctionnalités d’IA que nous pouvons utiliser dès maintenant sans attendre qu’Apple présente iOS 18 lors de la WWDC 2024 du mois de juin prochain. Des fonctionnalités telles que le recherche visuelle, l’autocomplétion du clavier, la possibilité de créer des stickers à partir du sujet des photos ou la capacité de l’application Photos à identifier avec quel iPhone chaque photo a été prise.

Grâce au moteur de recherche de l’application Photos, nous pouvons rechercher des sons dans les vidéos, du texte dans les images, des animaux de compagnie dans la bibliothèque, et bien plus encore. Mais nous pouvons aussi savoir combien de photos nous avons prises avec chaque iPhone que nous avons eu ou combien de photos nous avons qui n’ont pas été prises avec notre iPhone. C’est une astuce intéressante qui nous fournit des informations précieuses.

Introduire « Apple iPhone » dans le moteur de recherche est la clé

Pour utiliser cette astuce, nous allons profiter de l’intelligence de l’application Photos. Il suffit d’introduire « Apple iPhone » dans le moteur de recherche et les différents modèles d’iPhone détectés par l’application s’afficheront. À côté de chaque iPhone détecté, le nombre de photos prises apparaîtra. En cliquant dessus, vous pourrez toutes les voir.

Si, au contraire, vous préférez que seules les photos prises avec un iPhone particulier s’affichent, il vous suffit d’entrer « Apple iPhone (modèle) ». Dans ce cas, il vous montrera non seulement le nombre de photos prises avec cet iPhone, mais il les détaillera également un peu plus. Par exemple, dans mon cas, il me montre ce qui suit :

Nombre de photos prises avec mon iPhone 15 Pro Max. Les photos prises dans ma ville. Les photos prises à la maison. Les photos où apparaissent des animaux. Les photos prises lors d’une saison.

En dessous de toutes ces sections, le total des photos est affiché et vous pouvez cliquer sur « voir tout » pour les voir. Seules les photos prises avec l’iPhone que vous avez indiqué seront affichées. Cela s’appliquera également à un modèle d’iPhone qui n’est pas le vôtre et pour lequel vous avez des photos sauvegardées. Lorsque vous effectuez une recherche générale avec le terme « Apple iPhone », il est possible que vous voyiez un iPhone inconnu. C’est lui.

En résumé :

Vous pouvez savoir combien de photos vous avez prises avec chaque iPhone que vous avez eu.

Avec l’application Photos, vous pouvez aussi savoir combien de photos vous avez prises avec un iPhone spécifique et voir d’autres catégories.

Vous pouvez rechercher d’autres choses telles que des sons dans des vidéos, du texte dans des images, des personnes ou des animaux de compagnie.

PS : Cette astuce fonctionne également pour les iPad.