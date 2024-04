Mon expérience avec Xiaomi Smart Band 8 : au-delà d’un simple traqueur d’activité !

Les pas, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées et de répétitions effectuées… On appelle cela une smartband une « bracelet d’activité » parce qu’elle fait exactement cela, enregistrer les lectures. Mais il y avait une activité à laquelle je ne faisais pas attention, et grâce à la Xiaomi Smart Band 8, je suis en train de corriger cela.

En effet, je pensais que je dormais plus ou moins bien et que mon niveau de stress était minimal. Mais ce bracelet d’activité m’a révélé que ce n’était pas le cas. Je m’en suis rendu compte en prêtant attention à deux lectures que j’avais activées mais auxquelles je ne faisais pas attention.

Mesurer à quel point je dormais mal avec la Xiaomi Smart Band 8

Lorsque vous activez la Smart Band 8 et la connectez à votre téléphone portable, l’interface utilisateur de Mi Fitness, l’application obligatoire pour pouvoir bien utiliser les accessoires portables de Xiaomi, est remplie de lectures de différents schémas biométriques. Et la première est celle de la qualité du sommeil, qui apparaissait en blanc car je ne dors pas avec une montre ou autre.

Cependant, pour réaliser une analyse plus précise de l’appareil pour cet article sur ce site web, j’ai activé cette fonction et tous ses éléments d’enregistrement, pour voir comment était mon sommeil. Après une semaine et des lectures quotidiennes similaires, je me suis rendu compte que je ne dormais pas aussi bien que je le pensais, avec un graphique comprenant de nombreux pics, plusieurs réveils, trop de temps de sommeil léger et très peu de sommeil profond, ce qui signifie que mon repos n’était pas bon. Je dormais, mais avec un sommeil de « mauvaise qualité », pour ainsi dire.

Autre chose qui m’a surpris, ce sont les quelques heures réelles de sommeil que j’avais, que je pensais être plus nombreuses. J’ai donc dû régulariser mon sommeil. Et bien que ce ne soit pas simple, j’ai fini par obtenir de meilleures performances, et la Smart Band 8, lorsque je l’utilise pour mesurer la qualité du sommeil, est passée d’indiquer « Poor / Mauvaise » à « Good / Bonne ». Il me reste encore du chemin à parcourir pour atteindre l’idéal de 8 heures, mais c’est certainement un bon début.

Xiaomi Smart Band 8 et l’alerte au niveau de stress

Un autre élément auquel je ne prêtais pas attention dans l’application Mi Fitness est votre niveau de stress qui apparaît plus bas dans la liste des mesures biométriques. J’ai également voulu le vérifier à la suite de l’apparition d’indicateurs préoccupants sous forme de visage non souriant.

Tant la Smart Band 8 que le reste de la famille de bracelets et de montres connectées de Xiaomi peuvent mesurer cela en vous donnant un aperçu de l’évolution de votre niveau de stress grâce à un graphique détaillé. Et bien qu’il soit vrai que je ne suis pas une personne stressée, j’ai été curieux de voir combien de fois par jour, pour telle ou telle raison, l’indicateur passait de bien à avoir un certain niveau de stress.



Comment ai-je résolu cela ? En observant les moments où ces lectures passaient de détendu à moins détendu et en adoptant des schémas tels que prendre 5 minutes de pause ou 1 minute de respiration détendue – cette dernière fonction est également présente sur la Smart Band 8.

En résumé, je suis toujours surpris de voir comment les bracelets smartband (et les montres) sont capables de vous avertir de choses auxquelles, pour une raison ou une autre, vous ne prêtez pas la juste attention, voire les ignorez directement. Si vous avez un bracelet smartband ou une montre connectée Xiaomi et que vous n’avez jamais enregistré des choses comme votre qualité de sommeil ou votre niveau de stress, essayez-le, vous pourriez être surpris comme moi de constater que tout ne se passe pas comme vous le pensiez. Et le mieux : vous en prendrez conscience et pourrez l’améliorer.