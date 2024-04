4 conseils de la propre Google pour prendre de meilleures photos avec ton Pixel

Osez expérimenter avec les réglages manuels de votre téléphone et vous obtiendrez des photos professionnelles

L’application de l’appareil photo sur un Google Pixel 8 Pro

Si vous possédez l’un des smartphones avec le meilleur appareil photo sur le marché, comme le Pixel 8 Pro, et que vous n’arrivez pas à prendre des photos époustouflantes, le problème vient peut-être de vous. Nous ne disons pas que vous êtes un photographe médiocre, mais… Combien de fois avez-vous osé quitter le mode automatique et jouer avec les réglages manuels? Faites très attention, car Google vient de partager quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre Pixel.

Oui, l’IA et le logiciel intégré à l’appareil photo du Pixel 8 Pro font des merveilles en quelques touches seulement, car c’est le meilleur smartphone de l’année, selon les prix MWC 2024. Cependant, utiliser les réglages manuels est un autre niveau. Pour cela, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application Appareil photo et toucher l’icône Paramètres, située dans le coin inférieur gauche de l’écran. Ensuite, appuyez sur l’onglet « Pro » et commencez à profiter des réglages professionnels.

Initiation pour les professionnels : ISO, contrôle de la mise au point et vitesse d’obturation

Pour prendre des photos comme une vraie professionnelle, il y a trois réglages avec lesquels vous devriez vous familiariser dès que possible : contrôle de la mise au point, vitesse d’obturation et ISO. Grâce au contrôle de la mise au point, vous pouvez ajuster de manière créative ce sur quoi vous vous concentrez, en vous concentrant sur des parties de l’image qui ne sont pas directement au centre du cadre.

D’un autre côté, la vitesse d’obturation vous permet de réguler la quantité de lumière qui pénètre dans le capteur de votre appareil photo. Si vous réglez une vitesse d’obturation plus rapide, vous obtiendrez un effet de figeant le mouvement, tandis qu’une vitesse d’obturation plus lente capturera le mouvement avec un peu de flou, comme ces photos de circulation nocturne où l’on voit des traînées de lumière.

Enfin, ISO (International Organization for Standardization) fait référence à la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Par exemple, si vous utilisez une valeur ISO plus élevée, le capteur sera plus sensible à la lumière, ce qui donnera une photo avec du bruit ou du grain. En revanche, utiliser une valeur ISO plus basse fournira une image avec moins de bruit ou de grain, car elle sera moins sensible à la lumière.

Utilisez le format RAW au lieu du JPEG si vous voulez éditer des photos

Le Google Pixel, tout comme la grande majorité des smartphones du marché, a tendance à convertir automatiquement les images au format JPEG. Cependant, si vous avez l’intention de jouer avec des outils d’édition après avoir pris votre photo, Google vous conseille de prendre vos photos au format RAW, car ces fichiers sont moins compressés et contiennent plus de données que le JPEG.

Le format RAW offre beaucoup plus de flexibilité que le format JPEG en termes d’édition, vous permettant d’ajuster la balance des blancs, la plage dynamique et même la réduction du bruit. Comme les informations stockées dans le format JPEG sont plus limitées, cela restreint également les types d’éditions et d’ajustements que vous pouvez effectuer en tant qu’utilisateur.

Si vous souhaitez imprimer, recadrer ou agrandir vos photos, utilisez une résolution de 50 MP

Il y a quelques années, l’un des usages les plus courants de la photographie était de les imprimer, mais malheureusement de moins en moins de personnes le font. Si vous faites partie de ce petit groupe de nostalgiques qui impriment encore des photos sur papier, ou si vous envisagez de recadrer ou d’agrandir les instantanés, Google vous recommande de prendre des photos avec une résolution de 50 mégapixels.

Qu’est-ce que cela signifie ? Fondamentalement, sur le Pixel 8 Pro, vous avez la possibilité de prendre des photos avec une résolution de 50 MP ou pleine résolution, ce qui signifie que l’appareil photo utilise chaque pixel du capteur et enregistre ces données. Par exemple, si vous prenez une photo de la rue depuis votre fenêtre de cette manière, vous pourrez ensuite zoomer et voir les détails avec une grande netteté et clarté, évitant ainsi le classique effet pixelisé.

Grand-angle, ultra grand-angle ou téléobjectif, choisissez votre propre objectif !

Enfin, bien que vous le sachiez probablement déjà, nous vous rappelons que l’appareil photo de votre Pixel 8 Pro dispose de trois objectifs : un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif. Eh bien, le comportement par défaut de ce téléphone est de changer automatiquement l’objectif en fonction du rapprochement ou de l’éloignement de la scène mise au point.

Mais… Saviez-vous que vous pouvez choisir vous-même l’objectif que vous souhaitez utiliser ? C’est aussi simple que d’activer la sélection manuelle de l’objectif et ensuite, dans le viseur de l’appareil photo, vous verrez de nombreux outils spécifiques à chaque objectif. Selon Google, cela serait similaire aux photographes utilisant des appareils photo reflex numériques, qui ont leurs propres objectifs fixés et les changent en fonction de la distance focale souhaitée.