Cette astuce pour mon iPhone est l’une des meilleures que j’ai créées ces dernières années

Avec ce raccourci, la sélection du texte dans les captures d’écran devient une tâche vraiment simple

L’application Raccourcis est le joyau le plus inexploré d’iOS

J’utilise l’application native Raccourcis depuis bien avant qu’elle ne soit appelée ainsi, car il y a de nombreuses années, elle s’appelait Workflow et n’appartenait pas à Apple. Cependant, avec la sortie de iOS 12, elle a été intégrée en tant qu’application Raccourcis et c’est l’un des joyaux les moins explorés d’iOS, ainsi qu’un des outils avec le plus de potentiel de la société.

Et l’application Raccourcis est également responsable de l’utilisation du Bouton d’Action de mon iPhone 15 Pro Max dans ma vie quotidienne, ce qui m’a pris des semaines à obtenir par moi-même. Cela grâce à un raccourci qui me permettait de passer en mode concentration, mais je l’ai récemment remplacé par un autre, et c’est l’un des meilleurs que j’ai créés ces dernières années.

Un raccourci qui combine Live Text et captures d’écran

Avant d’expliquer le fonctionnement du raccourci, mettons un peu de contexte. Dans iOS 15, Apple a lancé Live Text, une fonctionnalité capable de reconnaître du texte du monde réel, mais aussi de nos photos. Lorsque vous ouvrez une photo contenant du texte, en bas un bouton apparaît avec lequel vous pouvez le sélectionner, mais vous pouvez également le faire en appuyant longuement dessus.

L’un des domaines où Live Text est le plus utile est dans les captures d’écran, car vous pouvez sélectionner le texte qui vous intéresse, le copier et le supprimer. Voici comment cela fonctionne : vous réalisez une capture, vous appuyez sur la miniature en bas, vous sélectionnez le texte et vous supprimez la capture à travers les options.

Et c’est précisément le processus que j’ai reproduit dans le raccourci que j’ai mis dans le Bouton d’Action de mon iPhone 15 Pro Max. J’ai réalisé que je faisais beaucoup de captures d’écran dans le but de copier un élément, alors j’ai fini par créer un raccourci qui fait ce qui suit:

Il réalise une capture d’écran.

Il l’affiche pour que vous puissiez copier le texte.

Il supprime la capture d’écran.

Avec cette méthode, la capture d’écran que vous réalisez n’est pas enregistrée dans votre pellicule, ce qui est extrêmement utile pour les occasions où vous ne souhaitez qu’un texte à partir d’une capture d’écran. Et le meilleur dans tout ça ? C’est un raccourci de moins de cinq actions, car il n’est pas nécessaire d’en avoir beaucoup pour qu’ils soient réellement utiles.