HUAWEI ne se contente pas des smartphones et est déjà la marque qui vend le plus de smart TVs en Chine

En plus de réussir avec ses téléphones mobiles, ses tablettes et ses montres intelligentes, HUAWEI devient également le leader du marché chinois des téléviseurs intelligents

HUAWEI réussit dans le marché des téléviseurs intelligents en Chine loin devant le reste des marques / Photographie de AndroAall

Ces derniers mois, nous avons appris que HUAWEI est la marque qui vend le plus de tablettes en Chine et qui se positionne déjà parmi les cinq premières marques sur le marché chinois des téléphones mobiles. Cependant, HUAWEI ne se contente pas d’avoir du succès sur ces marchés et est récemment devenue également la marque qui vend le plus de smart TVs dans le pays asiatique.

C’est ce que révèle une analyse d’Aowei Cloud Network rapportée par le média Huawei Central, qui démontre que HUAWEI a été le fabricant qui a vendu le plus de téléviseurs intelligents au cours du premier trimestre de cette année 2024. La société est non seulement leader sur le marché chinois, mais elle le fait avec une importante avance sur ses concurrents tels que TCL, Samsung et Hisense. De plus, on remarque également l’absence de Xiaomi, qui n’arrive pas à augmenter la popularité de ses smart TVs sur son propre territoire.

HUAWEI est la marque qui vend le plus de smart TVs en Chine

L’interdiction imposée par les États-Unis a eu un impact dramatique sur la section des smartphones de HUAWEI, mais a poussé la marque chinoise à accorder une plus grande attention à d’autres appareils. Cette attention se traduit maintenant par des chiffres de vente vraiment bons, surtout en Chine. Après s’être imposée comme l’une des marques qui vend le plus de smartphones, de montres intelligentes et de tablettes, HUAWEI prend la tête du marché des téléviseurs intelligents.

C’est l’information publiée par la société Aowei Cloud Network, qui a analysé les ventes de smart TVs en Chine spécifiquement du 1er octobre 2023 au 29 février 2024. Les données sont claires : HUAWEI a été la marque leader sur le marché des smart TVs, tant dans le segment des modèles abordables que dans celui des modèles haut de gamme.

D’une part, dans le segment des téléviseurs abordables d’environ 20 000 yuans, HUAWEI a obtenu 35% de la part de marché. Il se distancie ainsi nettement de la deuxième marque en termes de ventes, TCL avec 20%, et de la troisième, Hisense avec 19% de la part de marché. De plus, dans le top 5, on trouve également Samsung avec 12% et Sony avec 11%.

HUAWEI est la marque qui vend le plus de smart TVs en Chine, tant les modèles économiques que les modèles plus chers.

HUAWEI domine également le marché des téléviseurs intelligents les plus chers, d’un prix d’environ 30 000 yuans. Sa position de leader dans ce segment est encore plus forte, puisqu’elle représente 46% de la part de marché totale. On pourrait donc dire que pratiquement la moitié des smart TVs de 30 000 yuans vendus en Chine sont des HUAWEI. Hisense arrive en deuxième position avec 21%, suivi de Samsung avec 20% et de Sony avec 12%, avec des ventes bien inférieures à celles de HUAWEI.

Plutôt que de se contenter de ce succès, HUAWEI veut maintenir un bon niveau de ventes en Chine et vient de présenter une nouvelle famille appelée Huawei Smart TV S5, composée de 3 modèles différents. Malheureusement, l’achat de téléviseurs intelligents HUAWEI en France est difficile, car le catalogue disponible est inexistant.