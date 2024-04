Vous n’avez pas besoin d’attendre la WWDC pour utiliser l’Intelligence Artificielle sur l’iPhone, tout cela est déjà inclus

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais iOS dispose déjà de nombreuses fonctionnalités d’IA

Quatre fonctionnalités d’IA qu’iOS possède déjà

iOS 18 sera, sauf surprise majeure, l’une des mises à jour les plus importantes de l’histoire grâce à l’inclusion de nouveautés liées à l’IA. On s’attend à ce que des fonctionnalités de ce type arrivent sur Apple Music, l’application Messages ou la suite iWork. Sans oublier la grande refonte de Siri après plus d’une décennie sans presque aucun changement.

Bien qu’il soit prévu que iOS 18 soit la version de l’IA, il est vrai qu’iOS dispose déjà de fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle. Certaines d’entre elles sont utilisées tous les jours, mais nous ne sommes pas conscients du travail d'<strong’apprentissage automatique qui se cache derrière. Nous en avons recueilli quatre, mais il en existe beaucoup d’autres.

Le clavier prédictif est capable de compléter des phrases

Depuis iOS 17, le clavier est capable d’intelligemment compléter des phrases. Non seulement en fonction du contexte de ce qui est écrit, mais aussi en apprenant notre façon d’écrire pour compléter les phrases que vous dites.

Et c’est aussi simple que de commencer à écrire et le système se charge du reste. Lorsque vous commencez à écrire, ce que le clavier pense être la suite apparaît en plus léger, et pour l’insérer, il suffit de toucher la barre d’espace.

Les résultats de mes tests sont vraiment bons. Il a toujours raison dans ses recommandations et j’attends juste qu’il arrive rapidement sur le clavier en espagnol afin de pouvoir en profiter davantage au quotidien.

L’application Photos est capable de reconnaître des objets, des personnes et de créer des stickers

Une autre des fonctions d’iOS qui utilise l’IA est la reconnaissance des sujets dans l’application Photos. Il suffit d’appuyer longuement sur un objet ou une personne pour que le système le détecte et soit capable d’éliminer l’arrière-plan de l’image. Mais ce n’est pas tout.

Depuis iOS 17, il est possible de créer des stickers avec cette fonction. En détectant l’objet, plusieurs options sont disponibles, dont celle de créer un sticker à partir de la photo fournie. Et les options de création sont très complètes pour que vous puissiez créer le sticker selon vos préférences.

L’application Photos est capable de reconnaître une multitude d’éléments

Visual Search a été ajouté à l’application native Photos il y a quelques versions d’iOS et, depuis un certain temps, il s’est amélioré en étant capable de reconnaître de plus en plus d’éléments. Pour ceux qui ne le savent pas, Visual Search est une fonction qui permet, en ouvrant une photo, d’en savoir plus en cliquant sur le « i » en bas. Il peut détecter des animaux domestiques, des plantes et bien plus encore.

C’est peut-être la fonction qui démontre le plus que l’IA est déjà présente dans iOS, car derrière elle se cache un énorme travail d’apprentissage automatique. Dans iOS 17, un pas de plus a été franchi et maintenant l’application Photos est capable de reconnaître les icônes des étiquettes d’habillement, les icônes de contrôle de voiture, de lave-linge ou de détecter des plats et de fournir leur recette.

L’application Photos dispose d’un moteur de recherche incroyable

Le moteur de recherche de l’application Photos est incroyable. Non seulement vous pouvez rechercher des personnes ou des lieux. Il est également capable de rechercher des photos prises avec un iPhone spécifique. Il suffit de rechercher le modèle d’iPhone et il affichera les photos prises avec l’iPhone spécifié.

De plus, grâce au moteur de recherche, vous pouvez rechercher du texte à l’intérieur des images ou des sons à l’intérieur des vidéos. Sans aucun doute, derrière tout cela se cache un énorme travail d’apprentissage automatique, qui nous permet de trouver nos photos en un clin d’œil.

Ce qui est à venir

Malgré l’existence déjà de certaines fonctionnalités d’IA sur iOS, beaucoup d’autres sont prévues avec l’arrivée d’iOS 18. Comme les suivantes :