Les meilleures applications pour apprendre l’anglais avec IA

L’Intelligence Artificielle peut être votre alliée pour apprendre une nouvelle langue

Drapeau du Royaume-Unis avec une icône d’Intelligence Artificielle

Apprendre une nouvelle langue n’est pas une tâche facile, et toute aide que nous pouvons recevoir est toujours la bienvenue. Si vous êtes en plein processus d’amélioration de votre niveau en langue de Shakespeare, il est très probable que vous ayez essayé certaines des applications pour apprendre l’anglais que vous pouvez trouver sur le Play Store. Mais si l’Intelligence Artificielle vous aidait également?

En plus des applications classiques pour apprendre du vocabulaire ou améliorer l’écoute, il y a de plus en plus d’outils qui utilisent l’IA pour vous permettre de simuler une conversation avec un locuteur natif, ce qui vous fera progresser à grands pas.

Duolingo

Duolingo est sans aucun doute l’une des applications les plus populaires pour apprendre l’anglais et la plupart des langues les plus étudiées dans le monde.

Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que sa nouvelle offre d’abonnement payant, Duolingo Max, intègre le chat GPT-4 pour nous offrir de nouvelles possibilités d’exercices. Ainsi, dans certains des exercices que nous pourrons trouver dans cet outil, nous aurons la possibilité de parler avec un chatbot qui nous répondra comme si nous parlions avec une personne réelle.

L’une des nouvelles activités qui utilise l’IA est Explique ma réponse. Si nous l’utilisons et que nous avons commis une erreur dans l’un des exercices que nous avons faits dans le jeu, nous pourrons lui demander de nous expliquer exactement quelle est notre erreur.

L’autre outil qui utilise l’Intelligence Artificielle est le Jeux de rôles. Dans cette activité, nous aurons des conversations avec des personnages du monde de Duolingo comme si nous parlions à de vrais natifs. De cette manière, nous pourrons simuler des conversations avec d’autres locuteurs de la langue sans avoir besoin de connaître des personnes extérieures à notre pays.

Cette utilisation de l’Intelligence Artificielle n’est disponible non seulement pour l’apprentissage de l’anglais, mais également pour d’autres langues.

Memrise

Memrise est probablement le principal concurrent de Duolingo dans les applications d’apprentissage des langues. Et bien que nous ne nous en rendions pas compte, il utilise l’intelligence artificielle dans de nombreuses activités. Bien que ce ne soit pas le seul point où il l’utilise, le plus évident est peut-être Membot, un chatbot avec IA avec lequel nous pouvons avoir des conversations comme si nous discutions directement avec un locuteur natif.

Cette application peut être un peu moins amusante et gamifiée que Duolingo, mais elle est aussi beaucoup plus exigeante et vous permet d’atteindre un niveau légèrement plus élevé. Elle ne se limite pas à vous enseigner le vocabulaire de base que l’on peut trouver dans n’importe quelle application pour améliorer votre niveau de langue, mais vous enseigne également les mots et les phrases réellement utilisés. Vous pouvez pratiquer la compréhension orale à l’aide de vidéos avec de vrais locuteurs natifs qui vous aideront à améliorer votre écoute. Et ensuite, vous pourrez discuter avec le chatbot pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris.

Tout comme Duolingo, Memrise propose également des cours de différentes langues. Par conséquent, bien que l’anglais soit la langue la plus utilisée car c’est celle que la plupart des gens ont tendance à étudier, si vous apprenez une autre langue, vous pourrez également bénéficier de l’Intelligence Artificielle.

Andy English

Voulez-vous pratiquer l’anglais avec quelqu’un lors de conversations réelles mais vous n’avez personne dans votre entourage pour vous aider? Andy English est ce dont vous avez besoin. Cette application est essentiellement un chatbot avec lequel vous pouvez parler anglais sur différents sujets. L’Intelligence Artificielle fera en sorte que vous ne vous sentiez pas comme si vous parliez à une machine.

Bien sûr, il est facile de penser que si vous allez simplement vous asseoir pour parler anglais, n’importe quel chatbot IA fera l’affaire. Mais Andy English, en plus de vous offrir une conversation, jouera également le rôle de professeur d’anglais, vous aidant à améliorer votre niveau de la langue.

Ainsi, avec l’aide de l’Intelligence Artificielle, cette application se chargera également de corriger toutes vos erreurs lorsque vous utilisez la langue. Elle vous proposera également des jeux et des exercices pour que vous puissiez pratiquer les différents éléments de la langue. Elle ne remplace pas le travail d’un véritable professeur, mais c’est probablement l’option qui s’en rapproche le plus.

Le seul inconvénient d’Andy English par rapport aux deux applications dont nous avons parlé jusqu’à présent est que, alors que Duolingo et Memrise sont disponibles pour différentes langues, cette application est exclusivement centrée sur l’anglais.

Mondly

Cette application propose des cours gratuits d’anglais et de nombreuses autres langues, avec des leçons quotidiennes pour vous faire progresser dans l’utilisation de la langue.

Mais bien que toutes ses fonctionnalités puissent être intéressantes, ce qui distingue vraiment Mondly des applications traditionnelles pour apprendre l’anglais est la possibilité d’établir des conversations avec son chat d’Intelligence Artificielle.

Ainsi, à mesure que vous suivrez les différentes leçons d’anglais ou de la langue que vous aurez apprise, vous pourrez mettre en pratique toutes les nouvelles connaissances acquises en discutant avec un outil d’Intelligence Artificielle qui ne se contentera pas de vous répondre, mais qui corrigera également vos erreurs comme s’il s’agissait d’un véritable professeur.

Vous pourrez non seulement utiliser Mondly pour avoir des conversations écrites avec l’aide du chatbot, mais vous pourrez également utiliser des conversations vocales. Cela vous permettra également d’améliorer votre niveau de parole, ce qui est un point faible de nombreuses applications pour apprendre les langues que l’on peut trouver sur le marché, car elles se concentrent principalement sur le vocabulaire.

Les langues que vous pourrez pratiquer avec Mondly sont l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, le portugais, l’italien, le russe, l’anglais américain, le norvégien, le danois, le suédois, le coréen, le japonais, le chinois, l’arabe, le néerlandais, le thaï, le grec, le roumain, le vietnamien, l’indonésien, l’hindi, l’hébreu, le polonais, le bulgare, l’ukrainien, le tchèque, le croate, le finnois, le persan (farsi), le hongrois, l’afrikaans et le turc.