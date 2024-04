Le chip M4 sera un processeur axé sur l’IA et sera lancé à la fin de l’année

Le processeur M4 pourrait prendre en charge jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée et être construit sur un nouveau processus de 3 nm pour augmenter les performances et l’efficacité énergétique

Apple devrait lancer le processeur M4 fin 2024.

Envisagez-vous d’acheter un nouveau Mac avec le processeur M3? Il est peut-être préférable d’attendre quelques mois. Apple prévoit de lancer son processeur M4 avec de nouveaux Mac à la fin de l’année. Et comme prévu, il s’agira d’un processeur axé sur l’intelligence artificielle, tout comme le A18 de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro, qui permettra d’exécuter des fonctions sur les appareils.

Comme l’a indiqué l’analyste Mark Gurman, Apple lancera cette année le processeur M4, une puce qui se concentrera sur l’amélioration des performances des capacités d’intelligence artificielle des Mac. Des capacités que nous découvrirons lors de la WWDC 2024, ainsi que celles d’iOS 18, parmi lesquelles se trouve un nouvel assistant de navigation alimenté par l’IA pour Safari.

2024 sera l’année de l’intelligence artificielle pour Apple

Bien que l’analyste affirme que nous verrons le nouveau processeur M4 fin 2024, il ne précise pas quand. Mais nous pouvons nous faire une idée si nous regardons ce que la société a fait les années précédentes. Comme en 2023, où elle a présenté le nouveau processeur M3 et ses variantes aux côtés des MacBook Pro lors de l’événement « Scary Fast » en octobre dernier.

En tenant compte de cela, il est probable que d’ici là, les Mac restants qui doivent intégrer le processeur M3 seront présentés, puis les nouveaux Mac avec le M4 seront introduits. Cela semble un peu précipité, mais la source est fiable, nous devons donc le prendre très au sérieux.

Le processeur M4 pourrait prendre en charge jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée, ce qui représenterait un grand bond par rapport à la limite actuelle de 192 Go. Les puces M4 seront fabriquées selon un processus de 3 nanomètres, tout comme les M3, mais il est probable que le fournisseur d’Apple, TSMC, utilise une version améliorée du processus de 3 nm pour augmenter les performances et l’efficacité énergétique. Apple prévoit également d’ajouter un moteur neuronal considérablement amélioré qui dispose d’un plus grand nombre de cœurs pour les tâches d’IA.

En résumé: