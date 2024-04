Safari est 60% plus rapide depuis sa dernière mise à jour : voici comment en profiter

Améliorations individuelles représentant moins de 1%, mais significatives ensemble

Safari est maintenant 60% plus rapide

Safari est maintenant 60% plus rapide qu’il y a quelques semaines. En effet, grâce à une mise à jour, nous pouvons naviguer sur le web de manière plus confortable, sécurisée et efficace. L’équipe de Webkit, le moteur de rendu de Safari, a annoncé les améliorations apportées au navigateur d’Apple grâce au lancement de Speedometer 3.0 le mois dernier.

De nombreuses améliorations avec un résultat prometteur

Speedometer 3.0 est le résultat d’une collaboration entre Apple, Google et Mozilla. L’objectif de cette alliance est d’établir une norme de performance pour un navigateur, permettant aux navigateurs d’incorporer des améliorations pour progresser sur certains points.

Grâce à cet outil, la vitesse de Safari a été augmentée d’environ 60% depuis le lancement de Safari 17.0 en septembre jusqu’à la sortie de Safari 17.4 en mars. Cela permettra non seulement aux utilisateurs d’avoir une meilleure expérience, mais aussi aux développeurs de créer des sites web et des applications web beaucoup plus rapides.

Ces améliorations se traduisent par une navigation beaucoup plus fluide. Même si cela ne semble pas évident, il y a beaucoup de technologie derrière le chargement le plus rapide possible d’un site. Tout ce processus nécessite une coopération entre les développeurs web, les réseaux de distribution et bien sûr les navigateurs.

En effet, Safari a optimisé chaque aspect du navigateur grâce à Speedometer 3. En réalité, Apple explique que même si les améliorations dans chaque domaine représentent parfois moins de 1%, l’accumulation de toutes ces améliorations au fil des semaines a entraîné des améliorations très significatives.

C’est pourquoi c’est le bon moment pour mettre à jour notre iPhone, iPad ou Mac afin de profiter de la nouvelle version améliorée de Safari qui est maintenant 60% plus rapide. Sur notre iPhone ou iPad, il suffit d’ouvrir l’application Paramètres, d’aller dans Général puis dans Mise à jour logicielle. Sur Mac, c’est la même chose, mais en accédant aux Préférences Système. Cependant, dans le cas du Mac, vérifions s’il y a une mise à jour dédiée à Safari.

Safari attire beaucoup d’attention lors des dernières mises à jour. Par exemple, dans iOS 17, des nouveautés très intéressantes ont été ajoutées pour améliorer l’expérience avec le navigateur d’Apple, comme la possibilité de créer des profils, bloquer la navigation privée avec un système d’identification biométrique ou faire lire les articles par Siri.