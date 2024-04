Exclusif : OnePlus lancera une nouvelle version de la Watch 2 en Europe aux côtés de la tablette OnePlus Pad Go

OnePlus se prépare à une année 2024 pleine de nouveautés, et l’un des principaux responsables de l’entreprise nous en parle de première main et en exclusivité

La partie arrière de la tablette OnePlus Pad Go en vert

Avec la série OnePlus 12 et la nouvelle OnePlus Watch 2 à peine arrivées sur le marché mondial, OnePlus ne prévoit pas de s’arrêter là, et la société chinoise aborde une année 2024 pleine de nouveautés sous la forme de nouveaux produits. Et, heureusement pour les amateurs de la marque, certains de ces produits ne tarderont pas.

En plus de renforcer sa gamme de smartphones, OnePlus aspire à devenir un acteur de plus en plus important dans les catégories des wearables et des tablettes. À cet égard, nous avons pu discuter avec Bingo Liu, PDG de OnePlus pour l’Europe, qui nous a révélé lors d’une interview exclusive en France certaines des nouvelles propositions que la marque va prochainement lancer sur le marché européen, en plus de nous donner des détails sur la stratégie de OnePlus dans notre pays.

Interview avec Bingo Liu, PDG de OnePlus Europe

Dans l’interview, le plus haut représentant de la marque en Europe parle des objectifs de la marque, de la situation actuelle de OnePlus en France et de son récent partenariat avec Telefónica. Mais il évoque également la manière dont le retour d’OPPO en Europe après avoir résolu son différend avec Nokia concernant une question de brevets pourrait affecter la stratégie de OnePlus.

Bien sûr, il parle également des produits. Des produits lancés en début d’année à ceux à venir, y compris (très probablement) la deuxième génération du smartphone pliable de la marque, le OnePlus Open, ainsi que d’autres produits déjà confirmés dont l’arrivée en Europe est imminente, comme une version « Lifestyle » de l’OnePlus Watch 2, ou la tablette OnePlus Pad Go, actuellement uniquement disponible sur le marché indien.

Pour le moment, la marque se réserve toutefois les détails tels que la date de sortie exacte et le prix de ces nouveaux produits. Toutes ces informations seront révélées ultérieurement lors d’un événement qui se tiendra en Finlande dans les semaines à venir. L’interview complète peut être lue ci-dessous.

Dans quelle situation se trouve OnePlus en France ? Comment s’est passé l’année 2023 pour l’entreprise dans notre pays ?

2023 a été une année clé pour nous, car nous avons célébré notre 10e anniversaire. Au cours de la dernière décennie, nous sommes passés d’une marque de smartphones à une marque technologique leader mondiale présente dans plus de 50 marchés à travers le monde. Notre stratégie commerciale a évolué, passant du « démolisseur de smartphones phares » au « constructeur d’écosystèmes haut de gamme ».

Cela se reflète dans nos derniers appareils. L’année dernière, nous avons lancé notre première tablette, la OnePlus Pad, qui s’est complètement épuisée pendant la période de réservation et dont les ventes en Europe ont doublé nos attentes. Nous avons également rejoint la catégorie des smartphones pliables avec l’arrivée du OnePlus Open, qui a été un grand succès en Europe. Pour la première fois dans l’histoire de OnePlus en Europe, un smartphone s’est complètement épuisé avant même son lancement. Le deuxième stock du OnePlus Open, disponible immédiatement après le lancement, s’est également épuisé en 24 heures. Et bien sûr, notre produit phare, le OnePlus 11, a enregistré une augmentation de 135% par rapport à notre précédent smartphone phare.

Si nous nous concentrons sur la France, nous pouvons dire que c’est un marché clé pour nous. La passion et l’enthousiasme de la communauté espagnole pour la technologie et les appareils mobiles sont impressionnants, et nous attachons une grande importance à la relation que nous avons construite avec notre communauté ici. Nous nous engageons à offrir des produits de haute qualité et une expérience exceptionnelle à tous nos utilisateurs espagnols, et nous continuerons à travailler pour renforcer notre position sur ce marché et répondre aux besoins et aux attentes de nos clients.

D’autre part, en ce qui concerne l’avenir, l’année 2024 s’annonce très prometteuse pour la France, car nous avons établi un partenariat avec Telefónica. Cette collaboration aidera à élargir notre portée auprès de plus d’utilisateurs en France et offrira à plus de membres de la communauté espagnole l’opportunité de découvrir nos produits.

En plus du récent lancement du OnePlus 12 et du OnePlus Watch 2, quels sont les projets de OnePlus pour les prochains mois ?

Les prochains mois seront passionnants pour OnePlus, car nous continuerons d’innover et de proposer des produits et des expériences qui répondent aux besoins et aux attentes de notre communauté. Nous renforcerons encore plus notre écosystème de produits et lancerons deux nouveaux appareils en Europe.

Le premier est une version Lifestyle du OnePlus Watch 2, qui sera lancée exclusivement en Europe. Après le succès de notre dernière montre connectée, il est clair que les utilisateurs sont plus que satisfaits de ses performances, de ses fonctionnalités et de sa durabilité, mais il existe un segment de marché qui souhaite que l’appareil ait un style différent et qu’il soit plus polyvalent en termes de mode.

En résumé, cette nouvelle montre suivra la ligne du OnePlus Watch 2 lancée en début d’année, mais s’intégrera esthétiquement dans tous les aspects de la vie de l’utilisateur : du bureau à la salle de sport, en passant par des plans entre amis le week-end.

D’autre part, après le succès du lancement de la OnePlus Pad et de la grande réponse de la communauté, ainsi que la réception positive de la OnePlus Pad Go en Inde, nous sommes suffisamment confiants pour étendre notre gamme de tablettes en Europe. Nous avons remarqué le besoin d’un marché pour une tablette abordable axée sur le divertissement.

C’est pourquoi nous présenterons la OnePlus Pad Go, dans le but de répondre à cette demande. La tablette est spécialement conçue pour les jeunes, qui comptent souvent sur ce type d’appareil pour diverses activités de divertissement telles que regarder des vidéos, éditer des fichiers et naviguer sur Internet. Notre choix délibéré d’un écran 2.4K souligne notre conviction qu’un écran exceptionnel est l’essence même d’une tablette, pour une expérience de visionnage optimale.

Il semble que OnePlus soit toujours une marque principalement reconnue par les amateurs de technologie. Prévoyez-vous de mettre en place une stratégie visant à augmenter la notoriété de la marque et l’adoption de produits par le grand public en France?

Notre mission chez OnePlus est de mettre la meilleure technologie à la portée de tous. Nos appareils sont équipés des dernières avancées technologiques, associées à une expérience utilisateur rapide et fluide, qui est notre marque de fabrique. C’est pourquoi nous avons une communauté très fidèle d’amateurs de technologie qui se soucient des dernières innovations et de la manière dont elles améliorent leur vie.

Notre objectif pour le marché européen est de positionner OnePlus comme une marque Android haut de gamme solide. C’est pourquoi notre stratégie commerciale de créer des smartphones phares a évolué pour construire un écosystème haut de gamme, ce qui inclut un engagement à élargir notre gamme de produits au-delà des smartphones, en misant sur les écouteurs, les tablettes et les wearables.

Aujourd’hui, grâce à notre gamme de produits diversifiée tant en termes de catégories que de prix, notre public cible s’est également diversifié : des amateurs qui veulent le dernier cri en matière de technologie, aux utilisateurs qui veulent simplement une excellente expérience technologique quotidienne répondant à leurs besoins basiques, en passant par les consommateurs qui veulent des smartphones, des écouteurs, des tablettes, etc. Cela a sans aucun doute contribué à une augmentation de la notoriété de la marque et de l’adoption de produits dans toutes les catégories, offrant à notre communauté l’opportunité de vivre notre expérience utilisateur rapide et fluide bien-aimée.

A l’occasion du lancement du OnePlus 12, la marque a ouvert l’un de ses « pop-up stores » en France pour la première fois depuis 5 ans. Est-ce que cela signifie que la marque a prévu de renforcer sa présence physique dans le pays ? Si oui, quelle sorte de stratégie envisagez-vous de mettre en œuvre ?

L’ouverture d’un pop-up store à Madrid était un signe de reconnaissance pour l’accueil réservé à la série OnePlus 12 par notre communauté en France et dans toute l’Europe. C’était un pas en avant pour montrer à la communauté espagnole que nous voulons être près d’eux et continuer à leur proposer nos dispositifs pour leur faciliter la vie à tous points de vue.

Cette décision stratégique reflète l’importance de la France dans la stratégie globale de la société, ainsi que notre volonté de renforcer notre communauté de membres. Il ne fait aucun doute que le marché espagnol a un grand potentiel de croissance, mais pour nous, l’aspect le plus important est de renforcer la relation avec notre communauté et de consolider notre position en tant que marque leader en technologie.

Comme nous l’avons mentionné, nous nous sommes maintenant associés à Telefónica et notre objectif est d’atteindre davantage de membres de la communauté espagnole et de leur donner l’occasion de découvrir nos produits.

Petit à petit, la gamme de produits de OnePlus s’élargit. De plus, l’un des slogans utilisés pour promouvoir le Watch 2 est « Ecosystem Builder » (constructeur d’écosystème). Prenez-vous en compte cela dans votre stratégie et prévoyez-vous de renforcer votre propre écosystème de manière similaire à ce que font Apple, Samsung ou Xiaomi ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, notre objectif en Europe est de positionner OnePlus comme une marque Android haut de gamme solide. C’est pourquoi nous évoluons, car la définition d’une « excellente expérience technologique » a changé.

Alors qu’il y a 10 ans, le concept d’une « excellente expérience technologique » dépendait en grande partie d’une expérience exceptionnelle avec le smartphone, la société actuelle est plus connectée que jamais, ce qui signifie qu’une « excellente expérience technologique » aujourd’hui va au-delà d’un simple appareil et implique un écosystème de grands dispositifs qui fonctionnent parfaitement ensemble et se connectent avec le monde qui les entoure.

Depuis l’année dernière, nous avons lancé une large gamme de nouveaux dispositifs qui ont soutenu notre mission de rendre la meilleure technologie accessible à tous. En février 2023, nous avons lancé les écouteurs OnePlus Buds Pro 2. Plus tard, nous avons lancé notre première tablette, la OnePlus Pad, et finalement, nous avons révolutionné le marché des smartphones pliables avec le OnePlus Open. Cet écosystème est complété par l’arrivée de notre dernière montre connectée, la OnePlus Watch 2.

Lors du MWC 2024 de Barcelone, il a été confirmé qu’OPPO renforcerait sa position en Europe après avoir résolu son différend avec Nokia. Comment cela affectera-t-il la stratégie de OnePlus sur le marché européen ?

Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord avec Nokia, car cela nous permettra d’apporter notre expérience rapide et fluide à un plus grand nombre d’utilisateurs en Europe.

Notre engagement en Europe reste le même. Cela a toujours été une région stratégique clé pour nous et récemment, nos produits ont connu de grands succès ici, ce qui renforce encore plus notre optimisme quant à la croissance ici et renforce notre engagement à poursuivre notre mission de positionner OnePlus comme une marque Android haut de gamme avec un écosystème interconnecté de produits de haute qualité.

L’année dernière, le OnePlus Open a été considéré par de nombreux experts comme le meilleur smartphone pliable de 2023. À quoi pouvons-nous nous attendre de la prochaine génération ?

En tant que fabricant de téléphones mobiles, nous recherchons et développons constamment de nouvelles technologies pour proposer à nos clients des produits innovants. À cet égard, l’une des évolutions les plus passionnantes dans l’industrie de la téléphonie mobile est la technologie des téléphones pliables. Chez OnePlus, nous consacrons des ressources importantes à la recherche et au développement de ce type de dispositifs, car nous pensons qu’ils représentent l’avenir de la conception des smartphones.

Nous voulons que les téléphones pliables de OnePlus offrent aux utilisateurs une expérience unique et polyvalente. De l’extérieur, en explorant différents designs et technologies d’écrans pliables pour nous assurer que nos dispositifs soient durables, fonctionnels et esthétiquement attrayants. Mais aussi de l’intérieur, car nous développons des logiciels et des applications optimisés pour tirer pleinement parti des capacités des dispositifs pliables, tout en étant faciles à utiliser et offrir des avantages importants en termes de productivité et de divertissement.

Nous partagerons nos innovations en matière de smartphones pliables avec le monde ultérieurement, mais une chose est sûre, nous nous engageons à garantir qu’ils répondront aux normes de qualité et de performances les plus élevées, tout comme tous nos produits.

Quelles sont vos prévisions pour le marché espagnol en 2024 ?

Nous sommes très optimistes quant à nos perspectives sur le marché espagnol et nous nous concentrons sur l’expansion continue et la consolidation de notre présence dans le pays. Nous prévoyons une croissance continue de la demande de téléphones mobiles, en particulier dans des segments tels que les smartphones haut de gamme et les appareils pliables, dans lesquels nous avons investi dans la recherche et le développement pour proposer des produits de pointe.