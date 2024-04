Les applications d’Apple continuent de collecter vos données personnelles même lorsque vous essayez de les empêcher

Apple offre une expérience personnalisée pour chaque utilisateur, mais devrait être plus transparente quant à la confidentialité de ses applications natives, selon l’étude

Les applications natives d’Apple ont fait l’objet d’une enquête sur la confidentialité

« Confidentialité. C’est ça, Apple. » Bien que ce soit le slogan généralement utilisé par la société à la pomme croquée lorsqu’elle parle du sujet, l’université d’Aalto n’est pas d’accord. Une étude a été menée pour examiner la configuration de confidentialité des applications natives et a déterminé qu’il est pratiquement impossible de s’en débarrasser, car elles sont liées à la plateforme.

L’étude a examiné de nombreuses applications natives et certains services d’Apple : Safari, Siri, Partage familial, iMessage, FaceTime, Services de localisation, Rechercher et Touch ID. Pour la surprise des chercheurs, beaucoup d’entre elles ont une confidentialité très fragile. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser Siri ou non, mais l’assistant collecte des données en arrière-plan à partir d’autres applications que vous utilisez, indépendamment de leur choix, à moins qu’ils ne modifient cela dans les paramètres.

La majorité des participants à l’étude n’a pas pu empêcher le partage de données entre les applications

La configuration de confidentialité des applications Apple est difficile à comprendre et à exécuter. Amel Bourdoucen, chercheuse doctorante à Aalto, souligne que les instructions sont complexes et dispersées, ce qui rend difficile de trouver comment restreindre l’accès aux données. Les utilisateurs rencontrent également des difficultés à comprendre comment les données collectées sont traitées et ne reçoivent pas de feedback clair sur leur succès ou non dans le réglage de la confidentialité.

Dans l’expérience, les utilisateurs n’ont pas pu empêcher les applications de partager leurs données, et il leur a fallu beaucoup de temps pour trouver et régler les paramètres de confidentialité pour ceux qui y sont parvenus. Souvent, ils se sont perdus dans le processus sans savoir s’ils avaient réussi à protéger leur vie privée. Bien que certains aient pu s’en approcher, aucun n’a réussi à restreindre l’accès complètement.

Apple utilise les données collectées pour offrir des expériences personnalisées aux utilisateurs. Par exemple, lorsque vous invoquez Spotlight, les applications que vous pourriez vouloir ouvrir apparaissent. Cependant, selon l’étude, le manque de transparence d’Apple quant à l’utilisation des données laisse les utilisateurs dans l’incertitude quant à l’utilisation exacte de ces données.

Bien que de nombreux utilisateurs apprécient cette expérience, l’étude estime qu’Apple devrait faciliter la possibilité d’empêcher les applications natives d’accéder aux données de l’utilisateur. En résumé: