Google lance une version payante de Chrome: voici les avantages qu’elle inclut

Ne paniquez pas, la version payante de Chrome n’est pas faite pour vous

Chrome lance une version payante : voici tout ce qu’elle inclut et les raisons pour lesquelles vous n’aurez pas à payer

Le lancement de Chrome Enterprise Premium marque une nouvelle ère pour Google. Oui, le navigateur de l’entreprise de Mountain View présente une version payante. Cette édition est spécialement conçue pour les entreprises et les organisations, améliorant l’expérience actuelle offerte à ce type de clients. Chrome Enterprise Premium ne vise pas à remplacer le Chrome que nous connaissons tous, il arrive pour être une option améliorée de Chrome Enterprise qui a été lancée en 2017.

Quelles nouveautés arrivent avec Chrome Enterprise Premium ?

Chrome Enterprise Premium vise à être la solution la plus intéressante sur le plan entrepreneurial. Les nouveautés et les avantages qui arrivent avec cette nouvelle proposition de Google sont les suivants :

Sécurité Avancée : La prévention de la perte de données et l’analyse approfondie des logiciels malveillants sont des caractéristiques remarquables. Chrome Enterprise Premium protège les données sensibles des entreprises et garantit une navigation sécurisée. De plus, des contrôles d’accès contextuels qui peuvent être escaladés pour les applications Web sont inclus, offrant une couche de sécurité supplémentaire.

: Intelligence Artificielle et Protection contre les Menaces : L’intelligence artificielle est utilisée pour lutter contre les logiciels malveillants et le phishing. Chrome Enterprise Premium offre une solide défense contre les menaces cybernétiques. Les fonctionnalités de filtrage d’URL dynamique et de catégorisation des sites aident à maintenir les sites malveillants à distance.

: Gestion des Dispositifs Améliorée : Chrome Enterprise Premium permet une gestion plus efficace des dispositifs dans les environnements d’entreprise. Les politiques peuvent être appliquées de manière centralisée, facilitant la configuration et la surveillance. Les mises à jour logicielles spéciales sont gérées de manière efficace, garantissant que les dispositifs sont toujours protégés et à jour.

: Compatibilité Entreprise : Cette version payante offre des restrictions de téléchargement et d’impression de documents, renforçant ainsi la sécurité. De plus, elle est compatible avec d’autres logiciels d’entreprise, y compris Google Workspace.

:

Bien que Google Chrome reste gratuit pour les utilisateurs en général, les entreprises à la recherche d’une solution plus robuste et personnalisée peuvent opter pour Chrome Enterprise Premium. Au prix de 6 dollars par utilisateur par mois, cette version offre un ensemble complet d’outils pour protéger les données, améliorer la productivité et garantir la sécurité dans l’environnement professionnel.

Le prix en euros est encore inconnu, il faudra donc être attentif pour vérifier son prix dans le cadre de l’Union européenne. Il est clair que ce mouvement marque un tournant pour Google, montrant ainsi que ses services ont une telle valeur que les entreprises doivent être prêtes à payer pour les utiliser.