La nouvelle caméra intelligente Xiaomi pour bébés qui différencie les toux, les pleurs et les évasions du berceau, une technologie paternofiliale de premier plan

Les moniteurs pour bébés sont parmi nous depuis longtemps, mais avec l’avancée de la technologie, leur complexité a également augmenté. Et la nouveauté que Xiaomi vous offre est une caméra qui non seulement vous montrera le bébé, mais vous alertera également s’il tousse, pleure ou est un virtuose de l’évasion.

Avec un design à mi-chemin entre celui que nous avons vu sur d’autres caméras de sécurité Xiaomi et un objet typique pour bébé, la Xiaomi Smart Camera « Baby Care Edition » est également livrée avec un moniteur qui vous montrera en temps réel l’image et le son de ce qui se passe dans la pièce où vous l’installez.

Xiaomi Smart Camera « Baby Care Edition »

Cette caméra est dotée d’un écran de 5 pouces offrant une qualité d’image Full HD 1080p et d’un objectif grand angle pour couvrir toute la pièce. De plus, elle est compatible avec la détection intelligente des pleurs, qui envoie automatiquement une alerte sur votre téléphone portable lorsque le bébé pleure. Elle sait également faire la distinction entre la toux et d’autres sons.

La caméra est équipée du Wi-Fi double bande pour les connexions 2,4 GHz et 5 GHz, et prend en charge les cartes microSD, le stockage NAS et le stockage dans le cloud. L’écran de 5 pouces offre jusqu’à 10 heures d’utilisation continue.

Une caméra pour les bébés virtuoses de l’évasion

Xiaomi comprend l’importance de la sécurité. C’est pourquoi la nouvelle Smart Camera prend en charge deux modes : le mode local et le mode en ligne :

Le mode local privilégie la sécurité en affichant immédiatement les images de surveillance dès son démarrage. Elle se connecte directement à la caméra sans configuration réseau, évitant les serveurs dans le cloud pour garantir la confidentialité des images de votre bébé.

Le mode en ligne connecte l’écran de surveillance à l’application Mi Home, ce qui permet une visualisation à distance via plusieurs appareils – le téléphone portable, la tablette, la Smart TV – pour que vous puissiez garder un œil sur le bébé, même lorsque vous êtes absent.





De plus, cette caméra offre des fonctions de surveillance complètes pour les parents occupés, telles que la détection des pleurs, la détection de la toux et la détection du son. Le mieux est que l’application Mi Home vous permet de configurer des rappels et de créer des barrières virtuelles autour de la zone de jeu du bébé ou des zones potentiellement dangereuses.

Ne pas perdre de vue le bébé

Cela garantit des alertes rapides à chaque fois que le bébé entre ou sort de ces zones désignées. Pour protéger la vie privée de la famille, la perspective de la caméra ne peut être ajustée que par rotation manuelle, évitant ainsi toute manipulation indésirable en ligne.





Avec l’application Mi Home, vous pouvez désigner des endroits spécifiques, comme le berceau du bébé, comme la seule zone de surveillance, garantissant ainsi la confidentialité des autres parties de la maison. Elle peut être montée sur le berceau du bébé, sur le mur ou sur un bureau, et son prix est de 749 yuans, soit 97 euros.

Via | Gizmochina