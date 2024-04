Les Samsung Galaxy S22 d’Europe reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour Android d’avril est déjà arrivée sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra du continent européen avec la version du firmware S90xBXXS8DXD2

Les Samsung Galaxy S22 reçoivent la mise à jour Android d’avril 2024

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier patch de sécurité Android dès que possible et, une fois de plus, le géant coréen tient sa promesse, car après avoir publié la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Galaxy S21, Galaxy S24 et Galaxy Z Fold4, il procède maintenant de même avec ses flagships premium de deux ans.

Ainsi, comme nous le révèlent nos collègues du média SamMobile, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra de l’Union européenne ont déjà commencé à recevoir la mise à jour Android d’avril 2024.

Les Samsung Galaxy S22 sont mis à jour avec le patch de sécurité d’avril 2024 en Europe

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra du continent européen avec la version du firmware S90xBXXS8DXD2 et il est prévu qu’elle soit étendue aux modèles des autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Dans tous les cas, cette nouvelle version de logiciel comprend le patch de sécurité d’avril 2024, qui corrige un total de 44 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs générales qui avaient été détectées dans les versions précédentes de One UI et améliore les performances et la stabilité des 3 appareils.

Les Samsung Galaxy S22 sont sortis sur le marché début 2022 avec Android 12 à bord, à la fin de la même année, ils ont été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0, début 2023, ils ont reçu One UI 5.1, fin 2023, ils ont été mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.0 et il est prévu qu’ils reçoivent One UI 6.1 la semaine prochaine.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu des Paramètres de votre appareil et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

De plus, une fois que vous l’avez disponible, tout ce que vous avez à faire pour l’appliquer sur votre smartphone est de cliquer sur le bouton Télécharger et installer et laisser One UI s’occuper du reste.